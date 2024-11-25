Как ферментированные продукты влияют на кишечный микробиом

Ферментация — процесс, при котором микроорганизмы перерабатывают молекулы пищи, образуя побочные продукты, такие как кислоты или спирты. Ферментированные продукты, например, квашеная капуста, кефир или чайный гриб, приобрели популярность благодаря заявленной пользе для пищеварения и здоровья в целом.
Учёные из Стэнфордского университета провели исследование, изучив влияние ферментированных продуктов на кишечный микробиом. Участников разделили на две группы: одна придерживалась диеты, богатой ферментированными продуктами, другая — рациона с высоким содержанием клетчатки.
Результаты показали, что у первой группы увеличилось разнообразие микробиома и снизились маркеры воспаления. Это связывают с положительным воздействием ферментированных продуктов на кишечную флору.
Однако исследование имело свои ограничения: небольшая выборка из 36 человек и отсутствие контрольной группы. Это делает выводы предварительными и требует дальнейших исследований.
Научное сообщество признаёт потенциальные преимущества ферментированных продуктов, но подчёркивает необходимость долгосрочных наблюдений, чтобы окончательно подтвердить их пользу для здоровья.
Желу́дочно-кише́чный тракт - система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!