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Как ферментированные продукты влияют на кишечный микробиом

Почему ферментированные продукты стали трендом
1:23
Здоровье

Ферментированные продукты: полезны ли они для здоровья?

Ферментация — процесс, при котором микроорганизмы перерабатывают молекулы пищи, образуя побочные продукты, такие как кислоты или спирты. Ферментированные продукты, например, квашеная капуста, кефир или чайный гриб, приобрели популярность благодаря заявленной пользе для пищеварения и здоровья в целом.

Засолка капусты
Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM
Засолка капусты

Учёные из Стэнфордского университета провели исследование, изучив влияние ферментированных продуктов на кишечный микробиом. Участников разделили на две группы: одна придерживалась диеты, богатой ферментированными продуктами, другая — рациона с высоким содержанием клетчатки.

Результаты показали, что у первой группы увеличилось разнообразие микробиома и снизились маркеры воспаления. Это связывают с положительным воздействием ферментированных продуктов на кишечную флору.

Однако исследование имело свои ограничения: небольшая выборка из 36 человек и отсутствие контрольной группы. Это делает выводы предварительными и требует дальнейших исследований.

Научное сообщество признаёт потенциальные преимущества ферментированных продуктов, но подчёркивает необходимость долгосрочных наблюдений, чтобы окончательно подтвердить их пользу для здоровья.

Уточнения

Желу́дочно-кише́чный тракт - система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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