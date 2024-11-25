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Почему важно пережёвывать пищу и пить воду утром

Простые правила для здоровья желудка и кишечника
1:23
Здоровье

Четыре главных правила для здоровья пищеварения

Диетолог Т. Мещерякова поделилась рекомендациями, которые помогут наладить работу желудочно-кишечного тракта и избежать дискомфорта.

здоровая еда
Фото: freepik
здоровая еда
  1. Тщательно пережёвывайте пищу. Это облегчит работу желудка и кишечника, улучшая переработку еды. Важно не торопиться во время трапезы и избегать отвлекающих факторов, таких как телевизор или разговоры.

  2. Следите за размерами порций и сочетанием продуктов. Большие порции или комбинации с разным временем усвоения перегружают желудок, вызывая тяжесть, изжогу и вздутие.

  3. Стимулируйте отток желчи. Для этого важно пить достаточное количество воды, особенно утром. Стакан тёплой воды после пробуждения и включение жиров в завтрак помогут поддерживать работу желчного пузыря и снизят риск застоя желчи, что положительно скажется на пищеварении.

  4. Разнообразьте рацион. Употребление однообразной пищи снижает выработку ферментов, необходимых для переваривания различных продуктов. Это может вызывать тяжесть и аллергию при смене привычного рациона.

Следование этим правилам поможет улучшить работу ЖКТ, предотвратить неприятные симптомы и поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Уточнения

Желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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