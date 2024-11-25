Почему важно пережёвывать пищу и пить воду утром

Диетолог Т. Мещерякова поделилась рекомендациями, которые помогут наладить работу желудочно-кишечного тракта и избежать дискомфорта.
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здоровая еда
Тщательно пережёвывайте пищу. Это облегчит работу желудка и кишечника, улучшая переработку еды. Важно не торопиться во время трапезы и избегать отвлекающих факторов, таких как телевизор или разговоры.
Следите за размерами порций и сочетанием продуктов. Большие порции или комбинации с разным временем усвоения перегружают желудок, вызывая тяжесть, изжогу и вздутие.
Стимулируйте отток желчи. Для этого важно пить достаточное количество воды, особенно утром. Стакан тёплой воды после пробуждения и включение жиров в завтрак помогут поддерживать работу желчного пузыря и снизят риск застоя желчи, что положительно скажется на пищеварении.
Разнообразьте рацион. Употребление однообразной пищи снижает выработку ферментов, необходимых для переваривания различных продуктов. Это может вызывать тяжесть и аллергию при смене привычного рациона.
Следование этим правилам поможет улучшить работу ЖКТ, предотвратить неприятные симптомы и поддерживать здоровье пищеварительной системы.