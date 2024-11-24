Как память жировых тканей влияет на повторный набор веса

Почему диеты не работают в долгосрочной перспективе

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему вес возвращается после диет? Гипотеза о "памяти" жировых клеток

Многие люди сталкиваются с тем, что спустя время после диеты потерянные килограммы возвращаются. Швейцарские учёные предложили новую гипотезу: жировые ткани могут обладать "памятью" об ожирении.

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В ходе исследования анализировались данные 20 человек до и после бариатрической операции. Участники эксперимента имели избыточный вес. Параллельно проводились опыты на грызунах с нормальным весом и ожирением.

Выяснилось, что у людей с ожирением клетки накапливают питательные вещества быстрее даже после снижения веса. Этот эффект сохраняется на протяжении многих лет, что может объяснять склонность к повторному набору массы тела.

С эволюционной точки зрения такой механизм помогал организму выживать в условиях дефицита пищи, максимально эффективно запасая энергию. Однако в современном мире это приводит к повышенному риску заболеваний, связанных с ожирением.

Учёные надеются, что результаты их исследований помогут создать новые методы борьбы с избыточным весом, которые учтут эту "память" жировых тканей.

Уточнения

Жирова́я ткань - разновидность соединительной ткани, образующаяся из мезенхимы и состоящая из специализированных клеток, накапливающих жиры — адипоцитов.

