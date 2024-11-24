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Как память жировых тканей влияет на повторный набор веса

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1:18
Здоровье

Почему вес возвращается после диет? Гипотеза о "памяти" жировых клеток

Многие люди сталкиваются с тем, что спустя время после диеты потерянные килограммы возвращаются. Швейцарские учёные предложили новую гипотезу: жировые ткани могут обладать "памятью" об ожирении.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

В ходе исследования анализировались данные 20 человек до и после бариатрической операции. Участники эксперимента имели избыточный вес. Параллельно проводились опыты на грызунах с нормальным весом и ожирением.

Выяснилось, что у людей с ожирением клетки накапливают питательные вещества быстрее даже после снижения веса. Этот эффект сохраняется на протяжении многих лет, что может объяснять склонность к повторному набору массы тела.

С эволюционной точки зрения такой механизм помогал организму выживать в условиях дефицита пищи, максимально эффективно запасая энергию. Однако в современном мире это приводит к повышенному риску заболеваний, связанных с ожирением.

Учёные надеются, что результаты их исследований помогут создать новые методы борьбы с избыточным весом, которые учтут эту "память" жировых тканей.

Уточнения

Жирова́я ткань - разновидность соединительной ткани, образующаяся из мезенхимы и состоящая из специализированных клеток, накапливающих жиры — адипоцитов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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