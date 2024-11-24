Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На первоочередные расходы ЛНР выделено более миллиарда рублей
Сколько времени россияне тратят на зарядку электрокаров
Могут ли кошки тосковать по умершему хозяину
Лайфхак для холодильника: куда деть остатки яиц из старой упаковки
Почему утягивающее бельё может быть вредно для тела
Полезные спортивные привычки, которые стоит развивать
Топ-6 способов, которые избавят вас от гиперпигментации
Три идеальных материала для мульчирования для защиты растений
Почему температура новых моторов выше старых

Простые правила здорового сна от специалистов

10 часов без кофе, 1 час без гаджетов — ключ к хорошему сну
1:17
Здоровье

Формула "10-3-2-1-0": как правильно подготовиться ко сну

Сомнологи разработали простую и эффективную формулу для подготовки ко сну — "10-3-2-1-0". Этот подход помогает быстрее заснуть, улучшает качество отдыха и делает утро бодрее.

Мужчина с дорожной подушкой и билетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина с дорожной подушкой и билетом
  • 10 часов до сна: Откажитесь от кофе, газировки, шоколада и сладостей. Эти продукты стимулируют нервную систему, мешая засыпанию.

  • 3 часа до сна: Перестаньте есть и употреблять алкоголь. Тяжёлая пища вызывает дискомфорт, а алкоголь снижает качество сна, несмотря на его сонливое действие.

  • 2 часа до сна: Завершите все рабочие дела. Это даст мозгу время переключиться с режима активности на отдых.

  • 1 час до сна: Уберите гаджеты. Синий свет экранов замедляет выработку мелатонина, что может привести к бессоннице.

  • 0 повторов будильника: Просыпайтесь сразу после первого сигнала. Повторное засыпание ухудшает состояние и вызывает чувство усталости.

Следование этой формуле поможет улучшить сон и начать новый день в хорошем настроении.

Уточнения

Сомноло́гия - раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Еда и рецепты
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Российский шоу-бизнес
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Ракеты AGM-158 JASSM. Американское точное оружие большой дальности для ударов по русским Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Последние материалы
Лайфхак для холодильника: куда деть остатки яиц из старой упаковки
10 часов без кофе, 1 час без гаджетов — ключ к хорошему сну
Почему утягивающее бельё может быть вредно для тела
Полезные спортивные привычки, которые стоит развивать
Топ-6 способов, которые избавят вас от гиперпигментации
Три идеальных материала для мульчирования для защиты растений
Почему температура новых моторов выше старых
Горящие туры — сказочные скидки или ловушка для путешественников?
В какую полоску зебра
Почему избыточное увлажнение и очищение нарушают защиту кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.