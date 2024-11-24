Простые правила здорового сна от специалистов

10 часов без кофе, 1 час без гаджетов — ключ к хорошему сну

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Формула "10-3-2-1-0": как правильно подготовиться ко сну

Сомнологи разработали простую и эффективную формулу для подготовки ко сну — "10-3-2-1-0". Этот подход помогает быстрее заснуть, улучшает качество отдыха и делает утро бодрее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина с дорожной подушкой и билетом

10 часов до сна: Откажитесь от кофе, газировки, шоколада и сладостей. Эти продукты стимулируют нервную систему, мешая засыпанию.

3 часа до сна: Перестаньте есть и употреблять алкоголь. Тяжёлая пища вызывает дискомфорт, а алкоголь снижает качество сна, несмотря на его сонливое действие.

2 часа до сна: Завершите все рабочие дела. Это даст мозгу время переключиться с режима активности на отдых.

1 час до сна: Уберите гаджеты. Синий свет экранов замедляет выработку мелатонина, что может привести к бессоннице.

0 повторов будильника: Просыпайтесь сразу после первого сигнала. Повторное засыпание ухудшает состояние и вызывает чувство усталости.

Следование этой формуле поможет улучшить сон и начать новый день в хорошем настроении.

Уточнения

Сомноло́гия - раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

