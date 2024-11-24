Простые правила здорового сна от специалистов
10 часов без кофе, 1 час без гаджетов — ключ к хорошему сну
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Формула "10-3-2-1-0": как правильно подготовиться ко сну
Сомнологи разработали простую и эффективную формулу для подготовки ко сну — "10-3-2-1-0". Этот подход помогает быстрее заснуть, улучшает качество отдыха и делает утро бодрее.
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Мужчина с дорожной подушкой и билетом
- 10 часов до сна: Откажитесь от кофе, газировки, шоколада и сладостей. Эти продукты стимулируют нервную систему, мешая засыпанию.
- 3 часа до сна: Перестаньте есть и употреблять алкоголь. Тяжёлая пища вызывает дискомфорт, а алкоголь снижает качество сна, несмотря на его сонливое действие.
- 2 часа до сна: Завершите все рабочие дела. Это даст мозгу время переключиться с режима активности на отдых.
- 1 час до сна: Уберите гаджеты. Синий свет экранов замедляет выработку мелатонина, что может привести к бессоннице.
- 0 повторов будильника: Просыпайтесь сразу после первого сигнала. Повторное засыпание ухудшает состояние и вызывает чувство усталости.
Следование этой формуле поможет улучшить сон и начать новый день в хорошем настроении.
Уточнения
Сомноло́гия - раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.
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Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.