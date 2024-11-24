Продукты, которые отбеливают зубы и не вредят эмали

Американские учёные под руководством профессора М. Андерсона провели полугодовое исследование с участием 200 человек. Целью эксперимента было изучение влияния определённых продуктов на цвет зубной эмали.
Результаты показали, что сочетание киви, миндаля и брокколи способно естественным образом отбеливать зубы. Эти продукты содержат ферменты, которые эффективно обесцвечивают пятна на эмали, не повреждая её структуру.
Интерес к открытию проявили компании, производящие средства по уходу за полостью рта. Уже в ближайшее время завершатся клинические испытания новых формул, основанных на экстрактах этих продуктов, что может стать альтернативой традиционным методам отбеливания зубов.
Эти натуральные продукты не только помогают поддерживать белизну зубов, но и обеспечивают дополнительную пользу для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов.
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