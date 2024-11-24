Как правильно выбрать рыбу для здорового рациона

Какие сорта рыбы укрепят сердце и защитят нервы

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полезные сорта рыбы для вашего рациона: советы гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог Е. Кашух рекомендует включать рыбу в рацион минимум дважды в неделю. Это разнообразит меню и обеспечит организм важными питательными веществами.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM Треска

Особую ценность имеют жирные сорта рыбы. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы. В печени трески этих кислот ещё больше, но она отличается высокой калорийностью. Также полезны форель, сардина, сельдь и скумбрия, которые насыщают организм полезными жирами.

Низкокалорийная треска заслуживает отдельного упоминания. Этот сорт рыбы богат белком, витаминами и микроэлементами, такими как йод и селен, которые необходимы для здоровья щитовидной железы и иммунной системы.

Однако стоит с осторожностью употреблять рыбу, склонную к накоплению ртути. Среди таких сортов — меч-рыба, макрель и тунец. Избыточное количество ртути может повлиять на нервную систему, поэтому такие виды рыбы нужно есть реже.

Добавление в рацион правильных сортов рыбы поможет укрепить здоровье, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддержать оптимальный баланс питательных веществ.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты — входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, не синтезируются в нужных количествах в организме человека и являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания.

