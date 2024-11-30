Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Даже опытные дачники допускают эту ошибку при выращивании огурцов
Почему важно менять воздушный и салонный фильтры вовремя
Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных
Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей
Советы по смягчению жесткого дивана с помощью топпера
Как собрать идеальный капсульный гардероб для любого сезона
Lada Iskra: главный конкурент Vesta готовится выйти на рынок
Вояджер-1 вернулся к жизни: космический ветеран снова передает данные из глубины космоса
Starbucks с видом на КНДР открылся в Южной Корее

Лучший выбор кофе для тех, кто заботится о сердце

Какой кофе выбрать, чтобы не навредить сердцу
0:56
Здоровье

Какой кофе выбрать для здоровья сердца?

Чрезмерное употребление кофеина может вызвать аритмию, учащённое сердцебиение и повышение давления. Биолог И. Лялина рекомендует людям с проблемами сердца пить кофе с молоком, например, флет уайт, латте или капучино, не более двух чашек в день.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Молоко в составе напитка помогает смягчить воздействие кофеина на организм, замедляя его всасывание и снижая нагрузку на сердце.

Важно учитывать и сорт кофе: в арабике содержится меньше кофеина, чем в робусте. Это делает арабику предпочтительным выбором для тех, кто хочет сократить воздействие стимулятора.

Для тех, кому кофе противопоказан, существуют альтернативные напитки с похожими вкусовыми характеристиками, которые не несут риска для сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Обсудить
Сейчас читают
Как не ошибиться при замене свечей зажигания
Авто
Как не ошибиться при замене свечей зажигания Аудио 
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Шоу-бизнес
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминины жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Даже опытные дачники допускают эту ошибку при выращивании огурцов
Почему важно менять воздушный и салонный фильтры вовремя
Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных
Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей
Советы по смягчению жесткого дивана с помощью топпера
Как собрать идеальный капсульный гардероб для любого сезона
Lada Iskra: главный конкурент Vesta готовится выйти на рынок
Вояджер-1 вернулся к жизни: космический ветеран снова передает данные из глубины космоса
Starbucks с видом на КНДР открылся в Южной Корее
Новые методы посадки картофеля, которые приносят результат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.