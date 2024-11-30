Лучший выбор кофе для тех, кто заботится о сердце

Какой кофе выбрать, чтобы не навредить сердцу

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какой кофе выбрать для здоровья сердца?

Чрезмерное употребление кофеина может вызвать аритмию, учащённое сердцебиение и повышение давления. Биолог И. Лялина рекомендует людям с проблемами сердца пить кофе с молоком, например, флет уайт, латте или капучино, не более двух чашек в день.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Молоко в составе напитка помогает смягчить воздействие кофеина на организм, замедляя его всасывание и снижая нагрузку на сердце.

Важно учитывать и сорт кофе: в арабике содержится меньше кофеина, чем в робусте. Это делает арабику предпочтительным выбором для тех, кто хочет сократить воздействие стимулятора.

Для тех, кому кофе противопоказан, существуют альтернативные напитки с похожими вкусовыми характеристиками, которые не несут риска для сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

