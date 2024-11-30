Лучший выбор кофе для тех, кто заботится о сердце

Чрезмерное употребление кофеина может вызвать аритмию, учащённое сердцебиение и повышение давления. Биолог И. Лялина рекомендует людям с проблемами сердца пить кофе с молоком, например, флет уайт, латте или капучино, не более двух чашек в день.
Молоко в составе напитка помогает смягчить воздействие кофеина на организм, замедляя его всасывание и снижая нагрузку на сердце.
Важно учитывать и сорт кофе: в арабике содержится меньше кофеина, чем в робусте. Это делает арабику предпочтительным выбором для тех, кто хочет сократить воздействие стимулятора.
Для тех, кому кофе противопоказан, существуют альтернативные напитки с похожими вкусовыми характеристиками, которые не несут риска для сердечно-сосудистой системы.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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