Почему важно ограничивать потребление красной икры

Сколько красной икры можно есть без вреда для фигуры

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сколько красной икры можно есть каждый день?

Красная икра — полезный, но довольно жирный и калорийный продукт. Диетолог В. Безнебеева советует ограничить суточное потребление до 20-30 граммов, чтобы избежать нежелательной прибавки в весе.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Икра лососевая на ложке

Икра богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают снижать уровень холестерина в крови и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако её высокое содержание жиров требует умеренности в употреблении.

Врач рекомендует заменять традиционные бутерброды с икрой на более лёгкие варианты, например, салаты с её добавлением. Это позволит насладиться полезными свойствами продукта без лишней нагрузки на организм.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты - входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, не синтезируются в нужных количествах в организме человека и являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания.

