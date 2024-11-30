В Арктике обнаружены вирусы в 30 раз больше обычных

Вечная мерзлота хранит секреты гигантских вирусов

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вирусы-гиганты: уникальная находка в российской Арктике

На островах Северного Ледовитого океана, в образцах вечной мерзлоты, обнаружены вирусы-гиганты, которые поражают своими размерами. Их длина достигает 1500 нанометров, что примерно в 30 раз больше типичных вирусов. Например, диаметр вируса COVID-19 составляет всего 50-200 нанометров.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Учёные, участвовавшие в экспедиции "Арктического плавучего университета", отмечают, что вирусы-гиганты отличаются не только размерами, но и уникальными генетическими особенностями. Они могут представлять новый класс вирусов, не встречавшийся ранее. Эти находки открывают перспективы для революционных исследований в области биологии.

Специалисты предполагают, что дальнейшие исследования арктических вирусов-гигантов позволят лучше понять эволюцию вирусов и их взаимодействие с окружающей средой.

Уточнения

А́рктика - единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки.

