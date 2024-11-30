Почему искусственная икра подходит для праздничного стола

Как сделать праздничные блюда легче и красивее

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имитированная икра: польза и применение

Искусственная икра — это не только бюджетный, но и полезный продукт, который может стать украшением новогоднего стола. Диетолог Н. Дианова рассказала, что этот продукт создаётся из бурых водорослей и отличается низкой калорийностью: всего 50 ккал на 100 граммов.

Она подчеркнула, что такая икра идеально подойдёт для тех, кто хочет снизить калорийность праздничных блюд, а также избежать обострений заболеваний, связанных с поджелудочной железой. Использовать имитированную икру можно для декора традиционных салатов, закусок или даже как самостоятельный элемент сервировки.

Для сравнения, натуральная красная икра, хотя и богата полезными веществами, содержит много жиров, из-за чего её потребление стоит ограничить. Диетолог В. Безнебеева ранее советовала не превышать дневную норму этого деликатеса, чтобы избежать набора лишнего веса.

Имитированная икра — это отличный выбор для тех, кто заботится о своём здоровье и хочет добавить праздничному столу оригинальности без вреда для фигуры.

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

