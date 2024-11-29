Проветривание спальни перед сном улучшает когнитивные способности

Хорошо проветренная спальня — залог не только свежего воздуха, но и продуктивного дня. Учёные из Датского технического университета и Университета Цзяо Тунг выяснили, что свежий воздух положительно влияет на сон и мыслительную деятельность.
В исследовании приняли участие сто домохозяйств в Дании и Китае. Специалисты измеряли уровень углекислого газа (CO2) в спальнях участников, а также анализировали качество их сна и когнитивные способности.
Выяснилось, что если уровень CO2 в комнате к утру превышает 2600 ppm (частей на миллион), это может привести к ухудшению когнитивных функций. Для комфортного сна показатель углекислого газа должен быть не выше 750 ppm.
Достичь этого можно разными способами: включить систему вентиляции или просто открыть окно, если воздух за окном достаточно чистый. Проветривание помогает снизить концентрацию CO2 и способствует здоровому сну, что, в свою очередь, улучшает вашу продуктивность на следующий день.
Диокси́д углеро́да - химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение в форме кислотного оксида, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.