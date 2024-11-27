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Почему появляются отеки и как с ними бороться

0:57
Здоровье

Отеки лица и мешки под глазами часто связаны с неправильным питанием. Избыток соли в рационе провоцирует задержку жидкости в организме. Поздние ужины, алкоголь или переизбыток воды перед сном также могут стать причиной этой проблемы. Вред приносят и простые углеводы — булки и сладости.

Глаз
Фото: Pixabay by Alexis, PDM
Глаз

Отеки, вызванные питанием, обычно временные. Если они появляются утром, то чаще всего проходят к обеду. Чтобы избежать таких проявлений, важно скорректировать рацион и использовать косметические средства с кофеином.

Однако если отеки появляются ежедневно и не проходят к обеду, это может указывать на проблемы со здоровьем. В таком случае стоит проверить состояние почек, щитовидной железы и обратиться за консультацией к врачу.

Причиной мешков под глазами могут быть анатомические особенности, такие как грыжа.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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