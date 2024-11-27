Почему появляются отеки и как с ними бороться

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отеки лица и мешки под глазами часто связаны с неправильным питанием. Избыток соли в рационе провоцирует задержку жидкости в организме. Поздние ужины, алкоголь или переизбыток воды перед сном также могут стать причиной этой проблемы. Вред приносят и простые углеводы — булки и сладости.

Фото: Pixabay by Alexis, PDM Глаз

Отеки, вызванные питанием, обычно временные. Если они появляются утром, то чаще всего проходят к обеду. Чтобы избежать таких проявлений, важно скорректировать рацион и использовать косметические средства с кофеином.

Однако если отеки появляются ежедневно и не проходят к обеду, это может указывать на проблемы со здоровьем. В таком случае стоит проверить состояние почек, щитовидной железы и обратиться за консультацией к врачу.

Причиной мешков под глазами могут быть анатомические особенности, такие как грыжа.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

