Почему появляются отеки и как с ними бороться

Отеки лица и мешки под глазами часто связаны с неправильным питанием. Избыток соли в рационе провоцирует задержку жидкости в организме. Поздние ужины, алкоголь или переизбыток воды перед сном также могут стать причиной этой проблемы. Вред приносят и простые углеводы — булки и сладости.
Отеки, вызванные питанием, обычно временные. Если они появляются утром, то чаще всего проходят к обеду. Чтобы избежать таких проявлений, важно скорректировать рацион и использовать косметические средства с кофеином.
Однако если отеки появляются ежедневно и не проходят к обеду, это может указывать на проблемы со здоровьем. В таком случае стоит проверить состояние почек, щитовидной железы и обратиться за консультацией к врачу.
Причиной мешков под глазами могут быть анатомические особенности, такие как грыжа.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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