Питание для памяти: что включить в рацион

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несбалансированное питание и дефицит витаминов могут привести к серьёзным проблемам с памятью. У пожилых людей это повышает риск развития болезни Альцгеймера, а у детей — замедляет развитие. Чтобы избежать таких последствий, важно уделять внимание рациону.

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Рекомендуется включить в меню продукты, богатые жирными кислотами Омега-3, такие как скумбрия, сельдь, лосось и льняное масло. Также полезно регулярно употреблять яйца, орехи и умеренное количество тёмного шоколада.

Тёмный шоколад особенно полезен благодаря содержанию элементов, которые улучшают кровообращение, увеличивают приток крови к мозгу и помогают поддерживать память и бодрость.

Сбалансированное питание — это шаг к улучшению когнитивных функций и профилактике возрастных заболеваний.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

