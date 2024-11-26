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Как очистить организм от токсинов: простые советы

1:02
Здоровье

Когда организм переполнен шлаками и токсинами, это может проявляться в хронической усталости, слабости, сухости кожи и частых болезнях. Также возможны отёчность и снижение общего тонуса. Чтобы улучшить состояние, важно предпринять меры по очищению организма.

Талия
Фото: Freepik is licensed under Free license
Талия

Начните с простого: исключите все напитки, оставив в рационе только чистую воду. Для разнообразия можно добавлять в воду ломтики огурца, лайма или немного имбиря. Утром желательно выпивать два стакана воды до завтрака.

В питании стоит отказаться от сладостей, мучных изделий и рафинированных продуктов, заменив их на свежие овощи, фрукты и орехи. Если в рационе есть мясные полуфабрикаты, лучше заменить их на натуральное мясо.

Кроме этого, важно наладить сон, больше двигаться и исключить вредные привычки. Эти шаги помогут улучшить самочувствие и очистить организм.

Уточнения

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] "ядовитый") — яд биологического происхождения. Наука о ядах биологического происхождения — токсинология.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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