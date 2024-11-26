Чем полезны яйца и как не навредить здоровью

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яйца — доступный и универсальный продукт, любимый за простоту приготовления. Их можно варить, жарить, делать омлеты и использовать в самых разных рецептах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яйца в лотке

Этот продукт содержит полный набор незаменимых аминокислот и является отличным источником витамина D. Однако, несмотря на всю пользу, важно соблюдать умеренность: не стоит употреблять больше двух яиц в день. Избыточное количество может негативно сказаться на здоровье.

Врачи предупреждают, что сырые яйца употреблять небезопасно, так как существует риск заражения сальмонеллёзом — серьёзным инфекционным заболеванием.

Кроме того, специалист советует избегать приготовления яичницы на растительных маслах с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот. При нагревании такие масла становятся вредными для организма.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

