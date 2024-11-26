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Чем полезны яйца и как не навредить здоровью

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Здоровье

Яйца — доступный и универсальный продукт, любимый за простоту приготовления. Их можно варить, жарить, делать омлеты и использовать в самых разных рецептах.

Яйца в лотке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яйца в лотке

Этот продукт содержит полный набор незаменимых аминокислот и является отличным источником витамина D. Однако, несмотря на всю пользу, важно соблюдать умеренность: не стоит употреблять больше двух яиц в день. Избыточное количество может негативно сказаться на здоровье.

Врачи предупреждают, что сырые яйца употреблять небезопасно, так как существует риск заражения сальмонеллёзом — серьёзным инфекционным заболеванием.

Кроме того, специалист советует избегать приготовления яичницы на растительных маслах с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот. При нагревании такие масла становятся вредными для организма.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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