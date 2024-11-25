Как приучить себя пить воду каждый день

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Человеку важно ежедневно поддерживать водный баланс, выпивая около двух литров воды. Рекомендуется употреблять 30 мл жидкости на каждый килограмм веса. Недостаток воды может привести к различным проблемам со здоровьем и лишнему весу. Но как приучить себя пить чистую воду регулярно?

Фото: pxhere человек пьёт воду

Можно начать с простого: держите стакан с водой на видном месте, например, на рабочем столе. Это поможет восполнять водный баланс естественно и незаметно.

Организм всегда нуждается в воде, и если она будет под рукой, привычка сформируется быстрее. Таким образом, регулярное употребление воды станет естественной частью дня, даже если этого не было в привычках с детства.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ "вода") — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

