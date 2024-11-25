Как хлеб влияет на мозг: открытие учёных

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные обнаружили связь между употреблением хлеба и воспалением мозга. Эксперимент проводился на мышах, которым давали пшеничный глютен.

Результаты показали, что глютен провоцирует воспаление в гипоталамусе — области мозга, которая влияет на обмен веществ. Такое воспаление может привести к серьёзным последствиям: увеличению массы тела, повышению уровня сахара в крови и даже проблемам с памятью.

На данный момент механизм воспаления остаётся невыясненным. Исследователи предполагают, что компоненты глютена могут вызывать иммунный ответ организма.

Глютен — это белок, содержащийся в злаках, таких как пшеница. Помимо хлеба, он присутствует в макаронах, кондитерских изделиях и других продуктах.

Уточнения

Клейкови́на глюте́н (от лат. gluten [ˈgluːtɛn] - "клей"; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.

