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Длительное сидение: скрытая угроза тромбоза

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Здоровье

Длительное сидение, будь то работа за компьютером, увлечение видеоиграми или частые перелёты, может привести к сдавливанию сосудов и замедлению кровотока, что повышает риск образования тромбов. Особенно это касается людей с наследственной предрасположенностью к тромбозу.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM
Сидячая работа

Для профилактики рекомендуется ограничить потребление кофе и увеличить физическую активность. Каждый час следует делать небольшую 5-минутную гимнастику, а также больше ходить.

Включение в рацион продуктов, богатых фолиевой кислотой, таких как укроп и петрушка, также способствует снижению риска тромбообразования.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis "свёртывание" ← др.-греч. θρόμβος "сгусток") — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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