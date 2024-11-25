Длительное сидение: скрытая угроза тромбоза

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительное сидение, будь то работа за компьютером, увлечение видеоиграми или частые перелёты, может привести к сдавливанию сосудов и замедлению кровотока, что повышает риск образования тромбов. Особенно это касается людей с наследственной предрасположенностью к тромбозу.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM Сидячая работа

Для профилактики рекомендуется ограничить потребление кофе и увеличить физическую активность. Каждый час следует делать небольшую 5-минутную гимнастику, а также больше ходить.

Включение в рацион продуктов, богатых фолиевой кислотой, таких как укроп и петрушка, также способствует снижению риска тромбообразования.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis "свёртывание" ← др.-греч. θρόμβος "сгусток") — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.

