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Почему стоит отказаться от гаджетов за обедом

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Здоровье

Во время приёма пищи не рекомендуется отвлекаться на гаджеты или телевизор. Просмотр новостей или боевиков за обедом или ужином может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

Такие программы провоцируют стресс, повышая уровень адреналина, что негативно сказывается на пищеварении.

Чтобы избежать этого, лучше сосредоточиться на еде, избегая разговоров по телефону и просмотра новостных лент. Полезно включить спокойную или классическую музыку на фоне, наслаждаться интерьером. Рекомендуется есть небольшими порциями и тщательно пережёвывать пищу.

Уточнения

Адренали́н (эпинефри́н) ((-)-(1R)-(3,4-Дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанол) — гормон, который синтезируется мозговым веществом надпочечников.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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