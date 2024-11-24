Почему стоит отказаться от гаджетов за обедом

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время приёма пищи не рекомендуется отвлекаться на гаджеты или телевизор. Просмотр новостей или боевиков за обедом или ужином может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с телефоном

Такие программы провоцируют стресс, повышая уровень адреналина, что негативно сказывается на пищеварении.

Чтобы избежать этого, лучше сосредоточиться на еде, избегая разговоров по телефону и просмотра новостных лент. Полезно включить спокойную или классическую музыку на фоне, наслаждаться интерьером. Рекомендуется есть небольшими порциями и тщательно пережёвывать пищу.

Уточнения

Адренали́н (эпинефри́н) ((-)-(1R)-(3,4-Дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанол) — гормон, который синтезируется мозговым веществом надпочечников.

