Почему стоит отказаться от гаджетов за обедом

Во время приёма пищи не рекомендуется отвлекаться на гаджеты или телевизор. Просмотр новостей или боевиков за обедом или ужином может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Такие программы провоцируют стресс, повышая уровень адреналина, что негативно сказывается на пищеварении.
Чтобы избежать этого, лучше сосредоточиться на еде, избегая разговоров по телефону и просмотра новостных лент. Полезно включить спокойную или классическую музыку на фоне, наслаждаться интерьером. Рекомендуется есть небольшими порциями и тщательно пережёвывать пищу.
Адренали́н (эпинефри́н) ((-)-(1R)-(3,4-Дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанол) — гормон, который синтезируется мозговым веществом надпочечников.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.