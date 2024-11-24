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Правда и мифы о горячем чае с мёдом

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Здоровье

Чашка горячего чая с мёдом — привычное лакомство для многих. Однако существует мнение, что такая комбинация может быть вредной. Основной страх связан с тем, что мёд в горячей воде якобы превращается в токсичное вещество.

Разные виды мёда
Фото: Adobe Stock by photosaint, PDM
Разные виды мёда

На самом деле, мёд, добавленный в горячий чай, не становится токсичным. Вещество, выделяемое при нагревании, также содержится в других подсластителях и не имеет доказанного вредного воздействия на здоровье.

Тем не менее, термическая обработка негативно влияет на полезные свойства мёда. Витамины и минералы частично разрушаются при контакте с высокой температурой. Чтобы сохранить максимальную пользу, лучше добавлять мёд в слегка остывший чай.

Этот простой совет поможет наслаждаться любимым напитком без потери полезных качеств мёда.

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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