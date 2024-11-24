Правда и мифы о горячем чае с мёдом

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чашка горячего чая с мёдом — привычное лакомство для многих. Однако существует мнение, что такая комбинация может быть вредной. Основной страх связан с тем, что мёд в горячей воде якобы превращается в токсичное вещество.

Фото: Adobe Stock by photosaint, PDM Разные виды мёда

На самом деле, мёд, добавленный в горячий чай, не становится токсичным. Вещество, выделяемое при нагревании, также содержится в других подсластителях и не имеет доказанного вредного воздействия на здоровье.

Тем не менее, термическая обработка негативно влияет на полезные свойства мёда. Витамины и минералы частично разрушаются при контакте с высокой температурой. Чтобы сохранить максимальную пользу, лучше добавлять мёд в слегка остывший чай.

Этот простой совет поможет наслаждаться любимым напитком без потери полезных качеств мёда.

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

