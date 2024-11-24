Как замедлить потерю коллагена и сохранить молодость кожи

После 20-25 лет человек начинает терять около 1% коллагена в год. Это отражается на коже: появляются морщины, снижается упругость, возникают другие признаки старения.
На уровень коллагена в организме влияют и вредные привычки. Если хочется сохранить молодость, стоит отказаться от курения и алкоголя. Недосып и высокий уровень стресса также ускоряют разрушение белка. Кроме того, негативно сказывается неправильное питание — избыток сахара и жирной пищи снижает поступление полезных элементов, в частности витамина С, который необходим для синтеза коллагена. В результате кожа, волосы и ногти теряют здоровье и привлекательность.
Еще один фактор разрушения коллагена — солнце. Ультрафиолет разрушает коллагеновые волокна, поэтому важно защищать кожу от прямых солнечных лучей, чтобы сохранить ее молодость.
Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
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