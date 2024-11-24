Как замедлить потерю коллагена и сохранить молодость кожи

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После 20-25 лет человек начинает терять около 1% коллагена в год. Это отражается на коже: появляются морщины, снижается упругость, возникают другие признаки старения.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0 Уход за кожей

На уровень коллагена в организме влияют и вредные привычки. Если хочется сохранить молодость, стоит отказаться от курения и алкоголя. Недосып и высокий уровень стресса также ускоряют разрушение белка. Кроме того, негативно сказывается неправильное питание — избыток сахара и жирной пищи снижает поступление полезных элементов, в частности витамина С, который необходим для синтеза коллагена. В результате кожа, волосы и ногти теряют здоровье и привлекательность.

Еще один фактор разрушения коллагена — солнце. Ультрафиолет разрушает коллагеновые волокна, поэтому важно защищать кожу от прямых солнечных лучей, чтобы сохранить ее молодость.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

