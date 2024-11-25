Доктор Мясников назвал лекарства, которые плохо сказываются на работе сердца

Теледоктор Александр Мясников предупредил о вреде некоторых препаратов для работы сердца. Он отметил, что неправильное применение таблеток от аритмии может привести к негативным последствиям.
Мясников подчеркнул в интервью на телеканале "Россия 1", что врачи стараются избегать назначения лекарств при незначительных нарушениях ритма сердца, так как это может усугубить ситуацию.
Врач обратил внимание на то, что некоторые препараты могут негативно влиять на работу сердца. Он перечислил категории лекарств, которые следует принимать с осторожностью или избегать вовсе при проблемах с сердцем:
Мясников также напомнил о важности консультации с врачом перед началом приёма любых лекарственных средств, особенно при наличии проблем со здоровьем сердца.
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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