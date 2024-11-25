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Доктор Мясников назвал лекарства, которые плохо сказываются на работе сердца

1:29
Здоровье

Теледоктор Александр Мясников предупредил о вреде некоторых препаратов для работы сердца. Он отметил, что неправильное применение таблеток от аритмии может привести к негативным последствиям.

Сердце
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сердце

Мясников подчеркнул в интервью на телеканале "Россия 1", что врачи стараются избегать назначения лекарств при незначительных нарушениях ритма сердца, так как это может усугубить ситуацию.

Врач обратил внимание на то, что некоторые препараты могут негативно влиять на работу сердца. Он перечислил категории лекарств, которые следует принимать с осторожностью или избегать вовсе при проблемах с сердцем:

  • нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как аспирин, ибупрофен и диклофенак, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых проблем, включая сердечный приступ и инсульт;
  • антидепрессанты могут ухудшать сердечный ритм и вызывать аритмии;
    противоаллергические препараты могут снижать артериальное давление и ухудшать сердечную деятельность;
  • диуретики могут вызывать нарушение водно-электролитного баланса и повышать риск развития артериальной гипертонии;
  • антикоагулянты увеличивают вероятность кровотечений и могут привести к проблемам с сердцем.

Мясников также напомнил о важности консультации с врачом перед началом приёма любых лекарственных средств, особенно при наличии проблем со здоровьем сердца.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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