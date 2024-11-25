Названы пять питьевых привычек, из-за которых организм стареет быстрее

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты клиники Mayo Clinic выделяют пять привычек, связанных с употреблением определённых напитков, которые могут ускорить старение организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma, PDM напиток

Дело в том, что важно контролировать не только то, что вы едите, но и то, что пьёте. Это позволит вам сохранить молодость, предотвратить преждевременное старение кожи и других внешних признаков. Ваша иммунная система будет работать исправно, а кости останутся прочными.

Вот эти ускоряющие старение питьевые привычки:

Газировка: способствует набору лишнего веса, стимулирует выработку плохого холестерина и может привести к сердечно-сосудистым и аутоиммунным заболеваниям. Соки: содержат много сахара, который ускоряет старение. Замените соки натуральными напитками или водой с мятой, лимоном и фруктами. Недостаточное количество воды: употребление малого количества воды также ускоряет старение, так как вода обеспечивает строительный материал для тканей и поддерживает метаболизм. Алкоголь: увеличивает риск развития рака, диабета и гипертонии, сокращая продолжительность жизни. Диетические напитки: хотя считаются полезными, заменители сахара в них могут спровоцировать употребление большего количества калорий, негативно влиять на пищеварение, иммунную систему и здоровье кожи.

Уточнения

Питьё — процесс поглощения жидкости через рот.



Питьево́й режи́м — наиболее рациональный порядок потребления воды в течение суток, устанавливающий его объём и периодичность, а также химический состав и физические свойства выпиваемых жидкостей.

