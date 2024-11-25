Названы пять питьевых привычек, из-за которых организм стареет быстрее

Эксперты клиники Mayo Clinic выделяют пять привычек, связанных с употреблением определённых напитков, которые могут ускорить старение организма.
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напиток
Дело в том, что важно контролировать не только то, что вы едите, но и то, что пьёте. Это позволит вам сохранить молодость, предотвратить преждевременное старение кожи и других внешних признаков. Ваша иммунная система будет работать исправно, а кости останутся прочными.
Вот эти ускоряющие старение питьевые привычки:
Газировка: способствует набору лишнего веса, стимулирует выработку плохого холестерина и может привести к сердечно-сосудистым и аутоиммунным заболеваниям.
Соки: содержат много сахара, который ускоряет старение. Замените соки натуральными напитками или водой с мятой, лимоном и фруктами.
Недостаточное количество воды: употребление малого количества воды также ускоряет старение, так как вода обеспечивает строительный материал для тканей и поддерживает метаболизм.
Алкоголь: увеличивает риск развития рака, диабета и гипертонии, сокращая продолжительность жизни.
Диетические напитки: хотя считаются полезными, заменители сахара в них могут спровоцировать употребление большего количества калорий, негативно влиять на пищеварение, иммунную систему и здоровье кожи.