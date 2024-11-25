Учёные из США рассказали, что может случиться с кишечником из-за частого употребления газировки

Злоупотребление напитками с добавлением сахара может повысить риск развития рака прямой кишки, предупреждают эксперты Гарвардской школы общественного здоровья.
Как пишет The American Journal of Clinical Nutrition, американские учёные проанализировали данные более 120 тысяч участников и обнаружили связь между частотой употребления сладких напитков и продуктов с фруктозой и развитием рака прямой кишки. Особенно это касается случаев на поздних стадиях заболевания.
Учёные подчёркивают, что влияние на риск возникновения онкологии оказывает потребление таких напитков в течение последних десяти лет. Те, кто сократил их употребление, могут не беспокоиться о своём здоровье.
Рак прямой кишки — не единственный вид онкологии, связанный с чрезмерным потреблением напитков с добавленным сахаром. Эти напитки также могут вызывать патологии в печени, поджелудочной железе и рак эндометрия.
Лимона́д — кисло‑сладкий безалкогольный напиток, газированный.
Са́хар — распространённый продовольственный товар.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека; находится в брюшной полости.
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