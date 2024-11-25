Учёные из США рассказали, что может случиться с кишечником из-за частого употребления газировки

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Злоупотребление напитками с добавлением сахара может повысить риск развития рака прямой кишки, предупреждают эксперты Гарвардской школы общественного здоровья.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0 Пепси

Как пишет The American Journal of Clinical Nutrition, американские учёные проанализировали данные более 120 тысяч участников и обнаружили связь между частотой употребления сладких напитков и продуктов с фруктозой и развитием рака прямой кишки. Особенно это касается случаев на поздних стадиях заболевания.

Учёные подчёркивают, что влияние на риск возникновения онкологии оказывает потребление таких напитков в течение последних десяти лет. Те, кто сократил их употребление, могут не беспокоиться о своём здоровье.

Рак прямой кишки — не единственный вид онкологии, связанный с чрезмерным потреблением напитков с добавленным сахаром. Эти напитки также могут вызывать патологии в печени, поджелудочной железе и рак эндометрия.

Уточнения

Лимона́д — кисло‑сладкий безалкогольный напиток, газированный.



Са́хар — распространённый продовольственный товар.



Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека; находится в брюшной полости.

