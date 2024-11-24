Психолог объяснила, ради чего стоит ходить в баню

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Баня — это не только место для мытья и весёлого времяпрепровождения с друзьями. Это ещё и мощный инструмент психотерапии, который оказывает глубокое воздействие на физическое и психическое состояние человека, утверждает практикующий психолог Марина Роднова.

Фото: commons.wikimedia.org by Гульбувес, CC BY-SA 4.0 сруб бани

По её словам, первым шагом к эмоциональному равновесию является снятие физического напряжения. Высокая температура и влажность в бане способствуют расширению сосудов, улучшению кровообращения и ускорению обмена веществ, что приводит к расслаблению мышц и снятию спазмов. Человек чувствует приятную усталость, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

Психолог уверена, что в парной происходят изменения на гормональном уровне. Здесь люди находятся без одежды, что напоминает им утробу матери и вызывает успокаивающие ассоциации. Это активизирует выработку эндорфинов — гормонов радости, снижает уровень гормона стресса кортизола и переводит организм в режим отдыха и восстановления.

Кроме прямого воздействия на психику, баня укрепляет иммунную систему организма. Регулярное посещение парилки стимулирует выработку антител, повышает сопротивляемость инфекциям и ускоряет восстановление после болезней. Сильный иммунитет, крепкое здоровье — залог хорошего настроения, уверенности в себе и насыщенной жизни.

Психолог также отмечает медитативные аспекты бани: успокаивающий треск дров, приятный аромат раскалённого дерева и обволакивающий пар. Эта атмосфера помогает сосредоточиться на своих мыслях и чувствах, способствует саморефлексии, осознанию внутренних конфликтов и поиску их решений.

Марина Роднова уверена, что баня основана на глубоких знаниях о природе человека и направлена на лёгкую терапию, избавление от физических недугов и психоэмоциональное оздоровление. Однако в современном обществе бани часто используются только для общения и шумных встреч, а посетители нарушают основные правила парения: не употребляют алкоголь, проводят слишком много времени в бане и перегреваются.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum,balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).

