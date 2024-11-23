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Учёные выяснили, какое влияние оказывает загрязнённый воздух на развитие онкологии

1:57
Здоровье

Американские учёные провели крупное исследование, которое выявило беспокоящую связь между загрязнением воздуха и ростом случаев рака. В частности, было установлено, что мельчайшие частицы PM2.5 существенно увеличивают риск развития рака головы и шеи.

Загрязненный воздух
Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO, CC BY-SA 2.0
Загрязненный воздух

Анализ данных за период с 2002 по 2012 год показал, что воздействие частиц PM2.5 может повысить вероятность развития рака на 24% спустя пять лет после воздействия загрязнённого воздуха. Даже кратковременное воздействие в течение года может увеличить риск заболевания на 16%, что подчёркивает серьёзность ситуации, как сообщает Daily Mail.

Частицы PM2.5 возникают не только из-за промышленных процессов и сжигания топлива, но также могут образовываться в быту при использовании свечей, чистящих средств и освежителей воздуха. Наивысшие уровни загрязнения были зарегистрированы в таких штатах, как Калифорния, Джорджия и Юта, где расположены предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и энергетики.

Исследователи изучили случаи рака различных органов, включая полость рта и гортань, используя данные из национальной базы эпидемиологического надзора нескольких штатов США. Доктор Аманда Дилгер из Массачусетского центра глаз и ушей подчеркнула важность связи между экологической чистотой и здоровьем человека. Прогнозы специалистов указывают на то, что в 2024 году рак головы и шеи будет диагностирован у более чем 71 тысячи американцев, что подчёркивает необходимость принятия мер для улучшения качества воздуха и защиты здоровья населения.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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