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Простые шаги для профилактики мочекаменной болезни

3:42
Здоровье

Большинство людей, склонных к мочекаменной болезни, могут избежать её развития, если будут следить за своим питанием и питьевым режимом.

Гинеколог
Фото: Freepik by freepik, PDM
Гинеколог

Для тех, кто уже сталкивался с камнеобразованием, важно контролировать рацион и следовать рекомендациям врача, чтобы предотвратить рецидив. В отдельных случаях специалист может назначить лекарства, изменяющие кислотность мочи и способствующие удалению камней.

Питьевой режим для профилактики

Для предотвращения мочекаменной болезни необходимо употреблять от 10 до 14 стаканов жидкости в день, отдавая предпочтение чистой воде. В жаркую погоду или при высокой физической активности объём жидкости следует увеличивать.


Напитки с высоким содержанием оксалатов, такие как кофе и чай, стоит ограничить до двух чашек в день, поскольку они способствуют образованию оксалатных камней.

Полезными добавками к питьевому режиму станут лимонный сок или натуральный лимонад, которые помогают изменить кислотность мочи и препятствуют кристаллизации солей. Лимонный сок повышает концентрацию цитрата в моче, снижая риск камнеобразования.


Какая минералка подходит беременным?

Будущим мамам важно выбирать минералку без газа и в умеренных количествах. Лучше отдать предпочтение столовой воде, так как лечебные воды могут содержать вещества, нежелательные во время беременности. Перед выбором минералки рекомендуется проконсультироваться с врачом.


Изменения в рационе: что важно убрать или добавить

  • Соль: ограничьте до 3 граммов в день, особенно если ранее выявлялись камни с кальцием или цистином.
  • Кальций: его должно быть достаточно в рационе — около 1200 мг в день, предпочтительно из натуральных продуктов. Однако избыток или недостаток кальция может повышать риск камнеобразования.
  • Белок: ограничьте потребление животных белков до 160-170 г в день. Избыток мяса, рыбы и птицы повышает уровень мочевой кислоты и снижает концентрацию цитратов в моче, что способствует образованию солей.
  • Продукты с оксалатами: минимизируйте потребление шпината, свеклы, ревеня, шоколада и других богатых оксалатами продуктов.

Лекарства для профилактики

Если камни продолжают образовываться, несмотря на изменения в питании, врач может назначить медикаментозное лечение:

  • Гидрохлоротиазиды: снижают уровень кальция в моче. Для их приёма необходимо регулярно контролировать уровень калия в крови.
  • Цитрат калия: увеличивает концентрацию цитрата в моче, предотвращая образование оксалатных и фосфатных камней.
  • Аллопуринол: уменьшает уровень мочевой кислоты, снижая риск уратных камней.
  • Антибиотики: назначаются для профилактики инфекций, провоцирующих образование струвитных камней.
  • Специфические препараты: используются для профилактики цистиновых камней, но требуют строгого медицинского контроля из-за возможных побочных эффектов.

Регулярные консультации с врачом, дополнительные анализы мочи и крови помогут выявить и устранить факторы, способствующие рецидиву. Чем больше камней образовывалось раньше, тем выше риск их повторного появления. Профилактика включает не только рацион и питьевой режим, но и своевременное лечение хронических заболеваний, которые могут усугублять ситуацию.

Уточнения

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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