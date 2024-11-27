Простые шаги для профилактики мочекаменной болезни

3:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство людей, склонных к мочекаменной болезни, могут избежать её развития, если будут следить за своим питанием и питьевым режимом.

Фото: Freepik by freepik, PDM Гинеколог

Для тех, кто уже сталкивался с камнеобразованием, важно контролировать рацион и следовать рекомендациям врача, чтобы предотвратить рецидив. В отдельных случаях специалист может назначить лекарства, изменяющие кислотность мочи и способствующие удалению камней.

Питьевой режим для профилактики

Для предотвращения мочекаменной болезни необходимо употреблять от 10 до 14 стаканов жидкости в день, отдавая предпочтение чистой воде. В жаркую погоду или при высокой физической активности объём жидкости следует увеличивать.



Напитки с высоким содержанием оксалатов, такие как кофе и чай, стоит ограничить до двух чашек в день, поскольку они способствуют образованию оксалатных камней.

Полезными добавками к питьевому режиму станут лимонный сок или натуральный лимонад, которые помогают изменить кислотность мочи и препятствуют кристаллизации солей. Лимонный сок повышает концентрацию цитрата в моче, снижая риск камнеобразования.



Какая минералка подходит беременным?

Будущим мамам важно выбирать минералку без газа и в умеренных количествах. Лучше отдать предпочтение столовой воде, так как лечебные воды могут содержать вещества, нежелательные во время беременности. Перед выбором минералки рекомендуется проконсультироваться с врачом.



Изменения в рационе: что важно убрать или добавить

Соль : ограничьте до 3 граммов в день, особенно если ранее выявлялись камни с кальцием или цистином.

: ограничьте до 3 граммов в день, особенно если ранее выявлялись камни с кальцием или цистином. Кальций : его должно быть достаточно в рационе — около 1200 мг в день, предпочтительно из натуральных продуктов. Однако избыток или недостаток кальция может повышать риск камнеобразования.

: его должно быть достаточно в рационе — около 1200 мг в день, предпочтительно из натуральных продуктов. Однако избыток или недостаток кальция может повышать риск камнеобразования. Белок : ограничьте потребление животных белков до 160-170 г в день. Избыток мяса, рыбы и птицы повышает уровень мочевой кислоты и снижает концентрацию цитратов в моче, что способствует образованию солей.

: ограничьте потребление животных белков до 160-170 г в день. Избыток мяса, рыбы и птицы повышает уровень мочевой кислоты и снижает концентрацию цитратов в моче, что способствует образованию солей. Продукты с оксалатами: минимизируйте потребление шпината, свеклы, ревеня, шоколада и других богатых оксалатами продуктов.

Лекарства для профилактики

Если камни продолжают образовываться, несмотря на изменения в питании, врач может назначить медикаментозное лечение:

Гидрохлоротиазиды : снижают уровень кальция в моче. Для их приёма необходимо регулярно контролировать уровень калия в крови.

: снижают уровень кальция в моче. Для их приёма необходимо регулярно контролировать уровень калия в крови. Цитрат калия : увеличивает концентрацию цитрата в моче, предотвращая образование оксалатных и фосфатных камней.

: увеличивает концентрацию цитрата в моче, предотвращая образование оксалатных и фосфатных камней. Аллопуринол : уменьшает уровень мочевой кислоты, снижая риск уратных камней.

: уменьшает уровень мочевой кислоты, снижая риск уратных камней. Антибиотики : назначаются для профилактики инфекций, провоцирующих образование струвитных камней.

: назначаются для профилактики инфекций, провоцирующих образование струвитных камней. Специфические препараты: используются для профилактики цистиновых камней, но требуют строгого медицинского контроля из-за возможных побочных эффектов.

Регулярные консультации с врачом, дополнительные анализы мочи и крови помогут выявить и устранить факторы, способствующие рецидиву. Чем больше камней образовывалось раньше, тем выше риск их повторного появления. Профилактика включает не только рацион и питьевой режим, но и своевременное лечение хронических заболеваний, которые могут усугублять ситуацию.

Уточнения

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.

