Простые шаги для профилактики мочекаменной болезни

Большинство людей, склонных к мочекаменной болезни, могут избежать её развития, если будут следить за своим питанием и питьевым режимом.
Для тех, кто уже сталкивался с камнеобразованием, важно контролировать рацион и следовать рекомендациям врача, чтобы предотвратить рецидив. В отдельных случаях специалист может назначить лекарства, изменяющие кислотность мочи и способствующие удалению камней.
Для предотвращения мочекаменной болезни необходимо употреблять от 10 до 14 стаканов жидкости в день, отдавая предпочтение чистой воде. В жаркую погоду или при высокой физической активности объём жидкости следует увеличивать.
Напитки с высоким содержанием оксалатов, такие как кофе и чай, стоит ограничить до двух чашек в день, поскольку они способствуют образованию оксалатных камней.
Полезными добавками к питьевому режиму станут лимонный сок или натуральный лимонад, которые помогают изменить кислотность мочи и препятствуют кристаллизации солей. Лимонный сок повышает концентрацию цитрата в моче, снижая риск камнеобразования.
Будущим мамам важно выбирать минералку без газа и в умеренных количествах. Лучше отдать предпочтение столовой воде, так как лечебные воды могут содержать вещества, нежелательные во время беременности. Перед выбором минералки рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Если камни продолжают образовываться, несмотря на изменения в питании, врач может назначить медикаментозное лечение:
Регулярные консультации с врачом, дополнительные анализы мочи и крови помогут выявить и устранить факторы, способствующие рецидиву. Чем больше камней образовывалось раньше, тем выше риск их повторного появления. Профилактика включает не только рацион и питьевой режим, но и своевременное лечение хронических заболеваний, которые могут усугублять ситуацию.
Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.