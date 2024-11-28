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Соль под контролем: что скрывается в обычной приправе

1:59
Здоровье

Соль — это больше, чем просто приправа. Её избыток или недостаток могут навредить организму.

Морская соль
Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морская соль

Радикальное ограничение соли неэффективно и даже опасно. Рассмотрим, чем полезна соль, когда она вредит и как её употреблять правильно.

Основные виды соли

  • Каменная соль — натуральный продукт с серым оттенком
  • Морская соль — содержит полезные микроэлементы: магний, калий, йод
  • Йодированная соль — предотвращает дефицит йода, противопоказана при гиперактивности щитовидной железы
  • Черная соль — богата серой и калием, улучшает пищеварение.

Чем полезна соль

Соль состоит из натрия и хлора, которые важны для:

  • Электролитного баланса. Натрий участвует в передаче нервных импульсов и мышечных сокращениях
  • Регуляции давления
  • Гидратации. Недостаток соли может привести к усталости и судорогам
  • Антисептических свойств
  • Восполнения йода. Дефицит йода грозит нарушением работы щитовидной железы

Когда соль вредна

Переизбыток соли может привести к:

  • Задержке жидкости и отёкам
  • Повышению давления
  • Гипернатриемии, симптомами которой могут быть жажда, судороги и сонливость
  • Привыканию. Соль стимулирует мозг подобно никотину

Суточная норма: до 5 г (чайная ложка). Пожилым и беременным требуется меньше из-за склонности к отёкам.

Кому стоит ограничить соль

Соль нужно сократить людям с:

  • артериальной гипертензией
  • болезнями почек
  • сердечной недостаточностью
  • отёчностью

Как контролировать потребление соли

Ограничьте готовые продукты. Колбасы, чипсы, консервы.

Солите умеренно. Готовьте без соли, досаливайте в тарелке.

Используйте специи. Куркума, перец или асафетида.

Выбирайте альтернативы: морская или гималайская соль.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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