Соль под контролем: что скрывается в обычной приправе
1:59
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28.11.2024 19:16
Соль — это больше, чем просто приправа. Её избыток или недостаток могут навредить организму.
Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морская соль
Радикальное ограничение соли неэффективно и даже опасно. Рассмотрим, чем полезна соль, когда она вредит и как её употреблять правильно.
Основные виды соли
Каменная соль — натуральный продукт с серым оттенком
Морская соль — содержит полезные микроэлементы: магний, калий, йод
Йодированная соль — предотвращает дефицит йода, противопоказана при гиперактивности щитовидной железы
Черная соль — богата серой и калием, улучшает пищеварение. Чем полезна соль
Соль состоит из натрия и хлора, которые важны для:
Электролитного баланса. Натрий участвует в передаче нервных импульсов и мышечных сокращениях
Регуляции давления
Гидратации. Недостаток соли может привести к усталости и судорогам
Антисептических свойств
Восполнения йода. Дефицит йода грозит нарушением работы щитовидной железы
Когда соль вредна
Переизбыток соли может привести к:
Задержке жидкости и отёкам
Повышению давления
Гипернатриемии, симптомами которой могут быть жажда, судороги и сонливость
Привыканию. Соль стимулирует мозг подобно никотину
Суточная норма: до 5 г (чайная ложка). Пожилым и беременным требуется меньше из-за склонности к отёкам.
Кому стоит ограничить соль
Соль нужно сократить людям с:
артериальной гипертензией
болезнями почек
сердечной недостаточностью
отёчностью
Как контролировать потребление соли
Ограничьте готовые продукты. Колбасы, чипсы, консервы.
Солите умеренно. Готовьте без соли, досаливайте в тарелке.
Используйте специи. Куркума, перец или асафетида. Выбирайте альтернативы: морская или гималайская соль. Уточнения
или Пова́ренная соль пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации