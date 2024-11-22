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Почему обезвоживание убивает вашу эффективность в зале

1:47
Здоровье

Некоторые отказываются от воды во время тренировки, полагая, что это помогает достичь лучших результатов. К счастью, профессиональный тренер никогда не посоветует такого, ведь недостаток воды в организме может привести к обезвоживанию, что крайне негативно сказывается на работе мышц и общем состоянии.

Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Lance Goyke, CC BY 2.0
Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

Как пить воду во время тренировок: основные правила

Перед тренировкой:

За 2 часа до начала занятия рекомендуется выпить около 500-550 мл воды, чтобы организм был готов к нагрузке.

Во время тренировки:

Каждые 10-20 минут выпивайте по 200-300 мл воды. Это поможет поддерживать водный баланс и избежать обезвоживания.

После тренировки:

На каждые 0,5 кг веса, потерянного во время тренировки, выпивайте 450-650 мл воды.

Простой алгоритм:

  • До тренировки: выпейте пол-литра воды.
  • Во время занятия: каждые 15 минут пейте по стакану воды.
  • После тренировки: восстановите потерянную жидкость, ориентируясь на вес.

Особенности тренировок на свежем воздухе

Если вы бегаете в парке и не можете взять с собой воду, хотя бы обеспечьте гидратацию до и после тренировки. Но если вы занимаетесь в зале, держите воду под рукой всегда: перерывы для глотка воды — это норма, а не исключение.

Зачем пить воду при физической активности

Вода помогает поддерживать нормальную работу мышц, предотвращает перегрев организма и способствует общей выносливости. Недостаток жидкости снижает эффективность тренировок, увеличивает риск травм и замедляет восстановление.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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