Опасность для лёгких и мозга, скрытая угроза вейпов

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курение вейпа может быть опаснее сигарет из-за неконтролируемого потребления никотина, считает психиатр и нарколог Владимир Каторгин.

Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM Вейп

Он отметил, что количество никотина, полученного через вейп за день, порой достигает эквивалента трёх пачек сигарет.

"Как бросить курить вейп? Лучше вообще не начинать — звучит банально, но это правда. Вейп — это обманка и большая ошибка, потому что многие ошибочно думают, что он безвреден. Люди переходят на вейп с обычных сигарет, считая это промежуточным этапом к отказу от никотина. Однако табачная промышленность устроена так, чтобы привлекать и удерживать потребителей, предлагая красивые устройства, особенно для молодёжи. Вейпы выглядят стильно, их приятно держать, но проблема в том, что их курение ещё опаснее, поскольку человек не контролирует дозу никотина. В итоге количество потреблённого никотина может превысить две-три пачки сигарет в день", — рассказал он.

Последствия для здоровья

По словам Каторгина, курение вейпов вызывает как физические, так и психоэмоциональные проблемы. Например, это может привести к серьёзным заболеваниям лёгких, депрессиям и тревожным расстройствам.

"Существует так называемая "вейповая болезнь лёгких". Она прогрессирует стремительно, имеет тяжёлое течение и может закончиться либо летальным исходом, либо пересадкой лёгких. Проблема в том, что страдают самые мелкие бронхиолы, теряющие свою эластичность, что вызывает дыхательную недостаточность. Это может случиться с человеком любого возраста: в 15, 20, 35 лет", — пояснил врач.

Каторгин также отметил, что никотин воздействует на мозг, стимулируя серотониновую и дофаминовую системы, что провоцирует нарушения сна, депрессию и тревожные расстройства.

Как избавиться от вейпа?

Врач подчеркнул, что избавиться от этой привычки можно только одним способом — отказаться и обратиться за поддержкой.

"Единственный выход — бросить, перетерпеть трудный период, обратиться за помощью к специалисту. Сейчас существуют специальные средства, которые помогут отказаться от вейпа постепенно и без побочных эффектов", — заключил он.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

