Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роднина: Медведева, Загитова и Щербакова — факиры на час
Забронируйте билет за 99 рублей и забудьте о подорожаниях
Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные
Почему кошка разносит дом после посещения туалета
Единственный завод модулей для СПГ в России под угрозой консервации
Уникальный прибор из России помогает БПЛА искать утечки метана
Почему российской путешественнице было страшно оставаться в США и Канаде
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Избежать обмана в автосервисе помогут простые рекомендации

Как наволочка влияет на качество сна: что важно знать

1:41
Здоровье

Вы плохо спите, часто просыпаетесь или вообще сталкиваетесь с бессонницей? Возможно, причина в вашей подушке или в том, что на неё надето. Иногда наволочка может оказаться источником дискомфорта, мешающим полноценному отдыху.

Подушка
Фото: pxhere.com
Подушка

Что не так с наволочкой

Складки и неровности:

Если на наволочке слишком много складок, это может вызвать раздражение кожи и мешать расслабиться во время сна.

Синтетические материалы:

Наволочки из синтетики часто создают чувство дискомфорта из-за своей текстуры и недостаточной воздухопроницаемости.

В результате этих факторов человек может испытывать беспокойство, трудности с засыпанием и плохое самочувствие на утро.

Как решить проблему

Выберите качественную наволочку:

Лучший выбор — натуральные материалы, такие как хлопок. Хлопковые ткани мягкие, приятные на ощупь и хорошо пропускают воздух, обеспечивая комфортный сон.

Следите за состоянием постельного белья:

Периодически проверяйте подушку и наволочку на предмет износа, чтобы избежать появления неровностей и складок.

Когда стоит обратиться к врачу

Если даже после замены постельных принадлежностей сон остаётся беспокойным, стоит проконсультироваться со специалистом. Возможно, причина кроется в проблемах со здоровьем, таких как стресс, апноэ или хроническая бессонница.

Вывод

Качество сна напрямую зависит от комфортности вашей постели. Иногда достаточно заменить наволочку на качественную хлопковую, чтобы улучшить самочувствие и начать утро с бодростью.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России Аудио 
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как победить плодовую гниль на яблонях
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Последние материалы
Забронируйте билет за 99 рублей и забудьте о подорожаниях
Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные
Как наволочка влияет на качество сна: что важно знать
Почему кошка разносит дом после посещения туалета
Единственный завод модулей для СПГ в России под угрозой консервации
Уникальный прибор из России помогает БПЛА искать утечки метана
Почему российской путешественнице было страшно оставаться в США и Канаде
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Избежать обмана в автосервисе помогут простые рекомендации
Как сделать идеальную маску для лица с огурцом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.