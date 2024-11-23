Как наволочка влияет на качество сна: что важно знать

Вы плохо спите, часто просыпаетесь или вообще сталкиваетесь с бессонницей? Возможно, причина в вашей подушке или в том, что на неё надето. Иногда наволочка может оказаться источником дискомфорта, мешающим полноценному отдыху.
Складки и неровности:
Если на наволочке слишком много складок, это может вызвать раздражение кожи и мешать расслабиться во время сна.
Синтетические материалы:
Наволочки из синтетики часто создают чувство дискомфорта из-за своей текстуры и недостаточной воздухопроницаемости.
В результате этих факторов человек может испытывать беспокойство, трудности с засыпанием и плохое самочувствие на утро.
Выберите качественную наволочку:
Лучший выбор — натуральные материалы, такие как хлопок. Хлопковые ткани мягкие, приятные на ощупь и хорошо пропускают воздух, обеспечивая комфортный сон.
Следите за состоянием постельного белья:
Периодически проверяйте подушку и наволочку на предмет износа, чтобы избежать появления неровностей и складок.
Если даже после замены постельных принадлежностей сон остаётся беспокойным, стоит проконсультироваться со специалистом. Возможно, причина кроется в проблемах со здоровьем, таких как стресс, апноэ или хроническая бессонница.
Качество сна напрямую зависит от комфортности вашей постели. Иногда достаточно заменить наволочку на качественную хлопковую, чтобы улучшить самочувствие и начать утро с бодростью.
Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.
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