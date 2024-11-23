Как наволочка влияет на качество сна: что важно знать

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы плохо спите, часто просыпаетесь или вообще сталкиваетесь с бессонницей? Возможно, причина в вашей подушке или в том, что на неё надето. Иногда наволочка может оказаться источником дискомфорта, мешающим полноценному отдыху.

Фото: pxhere.com Подушка

Что не так с наволочкой

Складки и неровности:

Если на наволочке слишком много складок, это может вызвать раздражение кожи и мешать расслабиться во время сна.

Синтетические материалы:

Наволочки из синтетики часто создают чувство дискомфорта из-за своей текстуры и недостаточной воздухопроницаемости.

В результате этих факторов человек может испытывать беспокойство, трудности с засыпанием и плохое самочувствие на утро.

Как решить проблему

Выберите качественную наволочку:

Лучший выбор — натуральные материалы, такие как хлопок. Хлопковые ткани мягкие, приятные на ощупь и хорошо пропускают воздух, обеспечивая комфортный сон.

Следите за состоянием постельного белья:

Периодически проверяйте подушку и наволочку на предмет износа, чтобы избежать появления неровностей и складок.

Когда стоит обратиться к врачу

Если даже после замены постельных принадлежностей сон остаётся беспокойным, стоит проконсультироваться со специалистом. Возможно, причина кроется в проблемах со здоровьем, таких как стресс, апноэ или хроническая бессонница.

Вывод

Качество сна напрямую зависит от комфортности вашей постели. Иногда достаточно заменить наволочку на качественную хлопковую, чтобы улучшить самочувствие и начать утро с бодростью.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

