Такое бывает? Болезнь Паркинсона накрыла мужчину из-за проблем на работе

Мужчине в Китае сделали несправедливое замечание на работе, это привело к развитию у него болезни Паркинсона.
32 года назад 38-летнего Вана из Китая обвинили в ошибке, которую он не совершал. Он не считал себя виноватым и воспринял ситуацию слишком близко к сердцу, поскольку его за это строго наказал начальник.
С того момента Ван перестал нормально спать, а эпизоды депрессии стали его верными друзьями.
Мужчина много лечился, пил "колёса", но все равно оставался в напряжении. Все это закончилось очень печально. У мужчины развилась болезнь Паркинсона.
Вану сейчас уже 70 лет, и только недавно, после успешного курса терапии, он смог впервые за долгие годы проспать несколько часов без таблеток, сообщает издание South China Morning Post.
Боле́знь Паркинсо́на — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.