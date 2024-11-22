Такое бывает? Болезнь Паркинсона накрыла мужчину из-за проблем на работе

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мужчине в Китае сделали несправедливое замечание на работе, это привело к развитию у него болезни Паркинсона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Японец за ноутбуком

32 года назад 38-летнего Вана из Китая обвинили в ошибке, которую он не совершал. Он не считал себя виноватым и воспринял ситуацию слишком близко к сердцу, поскольку его за это строго наказал начальник.

С того момента Ван перестал нормально спать, а эпизоды депрессии стали его верными друзьями.

Мужчина много лечился, пил "колёса", но все равно оставался в напряжении. Все это закончилось очень печально. У мужчины развилась болезнь Паркинсона.

Вану сейчас уже 70 лет, и только недавно, после успешного курса терапии, он смог впервые за долгие годы проспать несколько часов без таблеток, сообщает издание South China Morning Post.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

