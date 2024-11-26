Возрастные изменения зрения: как предотвратить слепоту

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После 40 лет глаза начинают напоминать о себе чаще, даже если раньше проблем не было.

Фото: U.S. Navy by Journalist Seaman Joseph Caballero, PDM офтальмолог

В этом возрасте нередко проявляются дальнозоркость, катаракта, глаукома и заболевания сетчатки, которые при отсутствии должного внимания могут привести к слепоте.

Заслуженный врач России, офтальмолог с 40-летним стажем, Кашников Владимир Васильевич, поделился важными советами о том, как сохранить здоровье глаз после сорока.

Мнение эксперта

Кашников Владимир Васильевич заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, доктор медицинских наук, академик РАЕН и РАМТН, врач высшей категории, Заслуженный врач Российской Федерации

"Более сорока лет я работаю в офтальмологии, и за это время часто сталкивался с ситуациями, когда пациент мог сохранить зрение, если бы вовремя обратился к врачу. Также огромное значение имеет профилактика, которая позволяет замедлить развитие заболеваний глаз".

Полезные советы

Избавьтесь от вредных привычек

Курение и злоупотребление алкоголем негативно влияют на здоровье глаз. Никотин разрушает сосудистую систему глаза, вызывая так называемую "слепоту курильщика".

Больше движения

Физическая активность улучшает кровообращение и обменные процессы, укрепляя мышцы глаз. Даже прогулки на свежем воздухе принесут пользу.

Следите за тревожными симптомами

Если вы замечаете "мушки", вспышки света, снижение остроты зрения или частые головные боли, не откладывайте визит к офтальмологу. Это могут быть признаки серьезных заболеваний.

Защищайте глаза от ультрафиолета

Солнцезащитные очки нужны не только летом. Ультрафиолет может повреждать сетчатку и хрусталик даже зимой. Носите качественные темные очки круглый год.

Контролируйте внутриглазное давление

Глаукома часто протекает бессимптомно, но может стать причиной полной потери зрения. Регулярное измерение внутриглазного давления у офтальмолога — лучший способ обнаружить заболевание на ранней стадии.

После сорока обязательно проходите обследование глаз хотя бы раз в год, даже если у вас нет жалоб. Возрастные изменения, такие как катаракта, глаукома или заболевания сетчатки, могут возникнуть у любого человека, независимо от состояния зрения.

Уточнения

Офтальмоло́гия (от др.-греч. ὀφθαλμός «глаз» + λόγος «учение») — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.

