Пейте эти эликсиры здоровья и не замёрзнете зимой

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Людмила Денисенко назвала напитки, благодаря которым вы не замёрзнете зимой и будете здоровыми.

Фото: freepik.com by 8photo, PDM Чай

Многие считают, чтобы не болеть в холода, надо было готовиться еще летом. Однако есть пару вариантов, которые работают здесь и сейчас.

Вода

Диетолог Денисенко всегда ставит воду на первое место в рейтинге полезных напитков.

"Именно регулярное употребление чистой воды в достаточном количестве — главный фактор баланса энергетической системы организма. Как правило, нехватка воды ведет к дискинезии желчных путей, а отсюда и склонность к жирной коже, себорее и другим проблемам, в том числе и сниженному иммунитету. Проблема в том, что с наступлением холодов люди автоматически снижают потребление воды", — цитирует врача "KP.RU".

Кисломолочные продукты.

Есть исследования о пользе кисломолочных продуктов, они доказывают, что всего 150 мл кефира или другого кисломолочного продукта в день, снижают риск простудных заболеваний, а также заболеваний кишечника. Также в этих продуктах есть много кальция и витамина D, который укрепляет иммунную систему.

Зеленый чай

Этот напиток содержит наиболее активный из катехинов, сильных антиоксидантов, — эпигаллокатехин галлат. Он останавливает распространение простуды.

Пить нужно от 200 мл до 1 литра свежезаваренного чая в день.

Безалкогольный глинтвейн (грог) с имбирем

Алкоголь не добавляет, так как он в простудный сезон делает слабее организм и иммунную систему. А вот глинтвейн на основе вишневого и гранатового сока с имбирем, корицей, гвоздикой — отличное средство, если замерзли после прогулки или, когда чувствуете, что заболеваете.

Пить можно 200-220 мл в день.

Но злоупотреблять не стоит, так как в соке много природного сахара.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

