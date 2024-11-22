Болезнь Альцгеймера можно определить, задав три простых вопроса

Японские ученые придумали способ диагностики болезни Альцгеймера.
Метод основан всего на трёх простых вопросах:
Исследование японских ученых показало, что отсутствие беспокойства (отрицательный ответ на первый вопрос), развернутый ответ о радости и трудности с воспоминанием недавних событий говорят о том, что у человека есть высокий риск развития болезни Альцгеймера, сообщает Life. Ru.
Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.