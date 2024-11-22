Болезнь Альцгеймера можно определить, задав три простых вопроса

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японские ученые придумали способ диагностики болезни Альцгеймера.

Фото: Openverse by carefulweb, CC BY-SA 2.0 Дедушка

Метод основан всего на трёх простых вопросах:

"Беспокоит ли вас что-либо в данный момент?" "Что приносит вам радость?" "Какие новости за последние три месяца вам запомнились?"

Исследование японских ученых показало, что отсутствие беспокойства (отрицательный ответ на первый вопрос), развернутый ответ о радости и трудности с воспоминанием недавних событий говорят о том, что у человека есть высокий риск развития болезни Альцгеймера, сообщает Life. Ru.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

