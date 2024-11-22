Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы теперь можно пересаживать через микропроколы специальной ручкой
Ого! Это настоящие крылья на спине: как прийти к такому результату?
Звезда Кадетства Александр Головин забыл, что у него есть шестилетняя дочь
Тимур Родригез встал на защиту Кати Кабак из-за обвинений в крахе его брака: люди не разобрались
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о новом романе
Как подготовить почву для жимолости и избежать ошибок при посадке
Учёные выяснили, что перфекционизм может вредить здоровью
Жовто-блакитные каратели. В Курской области командир ВСУ приказал расстрелять 34 мирных жителя
Новое исследование: мозг страдает, когда вы долго носите наушники

Болезнь Альцгеймера можно определить, задав три простых вопроса

0:37
Здоровье

Японские ученые придумали способ диагностики болезни Альцгеймера.

Дедушка
Фото: Openverse by carefulweb, CC BY-SA 2.0
Дедушка

Метод основан всего на трёх простых вопросах:

  1. "Беспокоит ли вас что-либо в данный момент?"
  2. "Что приносит вам радость?"
  3. "Какие новости за последние три месяца вам запомнились?"

Исследование японских ученых показало, что отсутствие беспокойства (отрицательный ответ на первый вопрос), развернутый ответ о радости и трудности с воспоминанием недавних событий говорят о том, что у человека есть высокий риск развития болезни Альцгеймера, сообщает Life. Ru.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Обсудить
Сейчас читают
В Нигерии нефтеперерабатывающий завод начал производить бензин и продавать его внутри страны
Экономика и бизнес
В Нигерии нефтеперерабатывающий завод начал производить бензин и продавать его внутри страны
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Стало известно, какое наследство оставил Владимир Лёвкин
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Владимир Лёвкин Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Последние материалы
Шампиньоны в лесу и на даче: идеальные условия для их роста
Как улучшить состояние волос с помощью домашних масок
Врач раскрыл, как поужинать и не набрать вес
Новое оружие. Очередная информация о ракете Орешник посадила в галошу ГУР Украины
Фигура как у 20-летней вам обеспечена после этого простого упражнения
В Боснии и Герцеговине найден уникальный древний некрополь
Ляйсан Утяшева и Павел Воля отмечают 12 лет совместной жизни
Как кошачье обоняние помогает лучше понять своего человека
Ангела Меркель: Украина и Польша не возражали против транзита российского газа в Германию
Названы пять простых способов избежать обмана в автосервисе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.