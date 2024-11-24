Психолог придёт на помощь, когда у человека заканчивается собственный ресурс

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире, где всё больше людей обращаются к психологической литературе и тестам в интернете, важно понимать, что представляет собой эта область знаний и как она может помочь. На эти вопросы в беседе с изданием Электорат ответила Светлана Колобова, нейропсихолог и клинический психолог.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина на приёме у психоаналитика

Психолог — это специалист, который помогает людям, подобно адвокатам, врачам и учителям. Важно, чтобы личные убеждения психолога не влияли на качество его работы.

"Если у человека заканчивается собственный ресурс, психолог оказывает ему необходимую помощь для того, чтобы тот по-другому взглянул на то, ради чего ему жить, а значит, он будет понимать, как", — рассказала специалист.

В психологию идут люди, которые способны сопереживать и понимать чужую боль. Психолог даёт человеку тепло общества, любовь, счастье, мир и безопасность.

В одном из африканских племён есть обычай: если человек совершил плохой поступок, его окружают и вспоминают все хорошее, что он сделал. Так психолог возвращает человека к его истинной природе, помогает ему мыслить по-другому и взглянуть на себя со стороны. Возможно, это поможет человеку понять, зачем жить, считает эксперт.

Колобова отметила, что не каждый может стать психологом, но получить образование может каждый. Начинающий психолог "открывает глаза" только после встречи с пациентами.

Психолог советует обращаться к специалисту в стрессовых ситуациях, когда человек не может справиться самостоятельно. Важно не заниматься самоанализом, а если человек начинает рефлексировать, это может означать, что его зона комфорта находится под угрозой.

Психолог обращает внимание на разницу между популярными тестами и методиками саморефлексии, которые она даёт пациентам. Тесты могут помочь человеку задуматься о своём состоянии, но они не могут заменить консультацию психолога.

Психолог может дать человеку веру в спасение и успех, как это было в Гарварде с крысами в бассейне.

"Был в Гарварде такой эксперимент. Там крыс в бассейн с водой кидали и смотрели, сколько они могут цепляться за жизнь. Они тонули в среднем за 15 минут. Но если их вынимали, сушили, кормили, давали отдохнуть несколько минут и потом закидывали назад, у них появлялась надежда, и они дождались не 15 минут, а 60 часов в этом втором раунде. Что дает психолог? Это надежда, это вера в спасение, вера в успех", — рассказала Колобова.

Психолог помогает человеку вернуть веру в жизнь, но не может анализировать мотивацию. Важно, чтобы психолог был доступен для всех людей, включая тех, кто не всегда ведёт себя адекватно, добавила эксперт.

Уточнения

Психо́лог (др.-греч. ψυχή — душа, λόγος — знание) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.



