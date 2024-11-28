Опасная сладость: почему шоколад может стать врагом вашего здоровья

Шоколад содержит множество полезных веществ, таких как магний, фосфор и витамины, которые необходимы организму человека.
Однако его употребление стоит ограничивать, особенно людям с ожирением, заболеваниями печени, артериальной гипертонией и повышенным уровнем холестерина, заявила врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк из Одинцовской областной больницы.
"Одна полоска шоколада в день не нанесёт серьёзного вреда организму. Но если переедать и употреблять его в больших количествах, это может привести к ожирению, проблемам с печенью и избыточной массе тела", — отметила специалист.
Для людей с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями печени или высоким уровнем холестерина важно строго контролировать количество сладкого, включая шоколад.
"Я считаю, что шоколад не должен быть ежедневным продуктом в рационе таких людей", — добавила Подорожнюк.
Чтобы избежать негативных последствий, специалисты советуют умеренно употреблять шоколад, особенно тёмный, который содержит меньше сахара и больше полезных веществ. Контроль питания и осознанное отношение к сладостям помогут поддерживать здоровье и избегать осложнений.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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