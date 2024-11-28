Опасная сладость: почему шоколад может стать врагом вашего здоровья

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шоколад содержит множество полезных веществ, таких как магний, фосфор и витамины, которые необходимы организму человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Однако его употребление стоит ограничивать, особенно людям с ожирением, заболеваниями печени, артериальной гипертонией и повышенным уровнем холестерина, заявила врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк из Одинцовской областной больницы.

Польза и риски

"Одна полоска шоколада в день не нанесёт серьёзного вреда организму. Но если переедать и употреблять его в больших количествах, это может привести к ожирению, проблемам с печенью и избыточной массе тела", — отметила специалист.

Для людей с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями печени или высоким уровнем холестерина важно строго контролировать количество сладкого, включая шоколад.

"Я считаю, что шоколад не должен быть ежедневным продуктом в рационе таких людей", — добавила Подорожнюк.

Рекомендации

Чтобы избежать негативных последствий, специалисты советуют умеренно употреблять шоколад, особенно тёмный, который содержит меньше сахара и больше полезных веществ. Контроль питания и осознанное отношение к сладостям помогут поддерживать здоровье и избегать осложнений.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

