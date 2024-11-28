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Боль в спине, которая может сигнализировать о серьёзных заболеваниях

1:21
Здоровье

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какие заболевания могут проявляться через боль в спине.

Больная спина
Фото: wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Больная спина

Если дискомфорт не исчезает в течение суток, специалист советует немедленно обратиться к врачу. Это позволит провести необходимые исследования и установить точную причину болевых ощущений.

Причины боли в спине у женщин и мужчин

"У женщин боль в спине часто сигнализирует о проблемах с органами малого таза или заболеваниях репродуктивной системы. У мужчин подобный симптом может быть связан с болезнями мочевого пузыря", — сообщил Андрей Кондрахин.

Возможные заболевания

  • Специалист отметил, что боль в спине может быть признаком серьёзных заболеваний внутренних органов, таких как:
  • болезни почек
  • проблемы с желудком (например, язвенная болезнь)
  • заболевания сердца

"Иногда боли бывают нехарактерными. Например, язвенная болезнь желудка, холецистит или панкреатит могут вызывать настолько сильные боли в спине, что человек может потерять сознание", — уточнил врач.

Что делать при боли в спине

Если боль сохраняется или усиливается, важно не откладывать визит к врачу. Правильная диагностика и своевременное лечение помогут избежать осложнений и улучшить качество жизни.

Уточнения

Врач (ст.‑слав. врачь - "заклинатель, колдун, заговаривающий, волшебник", от однокоренных глаголов врать, ворча́ть), также до́ктор (лат. doctor - "учитель", от docēre - "учить") — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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