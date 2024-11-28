Боль в спине, которая может сигнализировать о серьёзных заболеваниях

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какие заболевания могут проявляться через боль в спине.
Если дискомфорт не исчезает в течение суток, специалист советует немедленно обратиться к врачу. Это позволит провести необходимые исследования и установить точную причину болевых ощущений.
"У женщин боль в спине часто сигнализирует о проблемах с органами малого таза или заболеваниях репродуктивной системы. У мужчин подобный симптом может быть связан с болезнями мочевого пузыря", — сообщил Андрей Кондрахин.
"Иногда боли бывают нехарактерными. Например, язвенная болезнь желудка, холецистит или панкреатит могут вызывать настолько сильные боли в спине, что человек может потерять сознание", — уточнил врач.
Если боль сохраняется или усиливается, важно не откладывать визит к врачу. Правильная диагностика и своевременное лечение помогут избежать осложнений и улучшить качество жизни.
Врач (ст.‑слав. врачь - "заклинатель, колдун, заговаривающий, волшебник", от однокоренных глаголов врать, ворча́ть), также до́ктор (лат. doctor - "учитель", от docēre - "учить") — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.
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