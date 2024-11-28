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Сливы — суперфуд для молодости: советы по употреблению

Здоровье

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала сливы продуктом, который может замедлить процессы старения.

Слива
Фото: creativecommons.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Слива

По её словам, полезными свойствами обладают как свежие, так и сушёные плоды.

Полезные свойства слив

"В сливах содержатся витамины А и С, кальций, фосфор, пектины, антиоксиданты и бор. Эти компоненты укрепляют мышцы и кости, улучшают память и даже замедляют старение", — написала Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Кроме того, в сливе много клетчатки, которая способствует поддержанию здорового веса. Свежие плоды дарят ощущение сытости, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и контролировать вес. Также сливы и чернослив эффективно борются с запорами, а высокое содержание железа предотвращает анемию.

Польза и ограничения

Несмотря на все преимущества, Павлова предостерегает от чрезмерного употребления слив. Избыточное количество может вызвать вздутие живота, диарею и аллергические реакции. Оптимальной нормой является шесть небольших плодов в день, но не более двух за один раз.

Людям с проблемами желудка или почек рекомендуется ограничить употребление до одной-двух слив в день, так как плоды содержат оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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