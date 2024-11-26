Проба Манту и её альтернативы: что выбрать для ребёнка

Главный фтизиатр России Ирина Васильева официально разрешила мочить пробу Манту.
Хотя специалисты давно знали, что вода не влияет на результат теста, это заявление Минздрава стало важным шагом в развеивании мифов.
Разбираемся, почему запрет был снят только сейчас, а также отвечаем на главные вопросы родителей: насколько безопасна Манту, возможны ли ошибки в результатах и какие существуют альтернативы для диагностики.
До 70-х годов XX века для выявления туберкулёза использовали пробу Пирке. Метод предполагал нанесение туберкулина на кожу через царапины, из-за чего вода могла смыть вещество, и пробу мочить запрещали. Позже пробу Пирке заменила Манту, при которой туберкулин вводится под кожу, и вода уже не способна повлиять на результат. Тем не менее запрет продолжал действовать — возможно, чтобы избежать путаницы и лишних объяснений.
Сегодня врачи уточняют: пробу Манту действительно можно мочить, но тереть мочалкой или вытирать полотенцем место укола не стоит, чтобы избежать раздражения кожи.
Нет, Манту не является прививкой. Это всего лишь диагностический тест, который помогает проверить, есть ли у организма иммунный ответ на микобактерии туберкулёза. Он используется в рамках профилактики и раннего выявления заболевания.
Манту абсолютно безопасна для здоровья ребёнка. Туберкулин, который вводится при тесте, представляет собой очищенный белковый препарат, полученный из продуктов жизнедеятельности убитых микобактерий туберкулёза. Он не содержит живых бактерий, а значит, не может вызвать заболевание.
Манту — не единственный способ диагностики туберкулёза. Среди альтернатив:
Да, результат пробы Манту иногда бывает ложноположительным. Например, на месте укола может образоваться папула более 5 мм, даже если ребёнок здоров. Причины ложноположительных результатов могут включать:
Важные выводы
Проба Манту — это безопасный и проверенный временем способ раннего выявления туберкулёза. Несмотря на возможность ложноположительных результатов, она остаётся важным инструментом профилактики. Если у вас возникают сомнения или вопросы, всегда можно обратиться к врачу для консультации.
Вакцина́ция - комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний. Успешная вакцинация приводит к иммунизации.
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