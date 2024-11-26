Проба Манту и её альтернативы: что выбрать для ребёнка

3:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный фтизиатр России Ирина Васильева официально разрешила мочить пробу Манту.

Фото: Flickr by ZaldyImg, CC BY 2.0 Шприц

Хотя специалисты давно знали, что вода не влияет на результат теста, это заявление Минздрава стало важным шагом в развеивании мифов.

Разбираемся, почему запрет был снят только сейчас, а также отвечаем на главные вопросы родителей: насколько безопасна Манту, возможны ли ошибки в результатах и какие существуют альтернативы для диагностики.

Почему запрет на воду сняли только сейчас?

До 70-х годов XX века для выявления туберкулёза использовали пробу Пирке. Метод предполагал нанесение туберкулина на кожу через царапины, из-за чего вода могла смыть вещество, и пробу мочить запрещали. Позже пробу Пирке заменила Манту, при которой туберкулин вводится под кожу, и вода уже не способна повлиять на результат. Тем не менее запрет продолжал действовать — возможно, чтобы избежать путаницы и лишних объяснений.

Сегодня врачи уточняют: пробу Манту действительно можно мочить, но тереть мочалкой или вытирать полотенцем место укола не стоит, чтобы избежать раздражения кожи.

Манту — это прививка?

Нет, Манту не является прививкой. Это всего лишь диагностический тест, который помогает проверить, есть ли у организма иммунный ответ на микобактерии туберкулёза. Он используется в рамках профилактики и раннего выявления заболевания.

Насколько безопасна проба Манту?

Манту абсолютно безопасна для здоровья ребёнка. Туберкулин, который вводится при тесте, представляет собой очищенный белковый препарат, полученный из продуктов жизнедеятельности убитых микобактерий туберкулёза. Он не содержит живых бактерий, а значит, не может вызвать заболевание.

Какие есть альтернативы Манту?

Манту — не единственный способ диагностики туберкулёза. Среди альтернатив:

Диаскинтест. Этот тест также вводится под кожу, но является более специфичным. Он реагирует только на возбудителя туберкулёза и не даёт реакций на прививку БЦЖ.

Этот тест также вводится под кожу, но является более специфичным. Он реагирует только на возбудителя туберкулёза и не даёт реакций на прививку БЦЖ. Флюорография или рентген. Эти методы применяются для взрослых или детей старшего возраста в специализированных туберкулёзных диспансерах.

Эти методы применяются для взрослых или детей старшего возраста в специализированных туберкулёзных диспансерах. Лабораторные тесты. Анализ крови на туберкулёз может быть альтернативой в некоторых случаях, однако он не входит в стандартные процедуры профилактического осмотра.

Может ли результат Манту быть ошибочным

Да, результат пробы Манту иногда бывает ложноположительным. Например, на месте укола может образоваться папула более 5 мм, даже если ребёнок здоров. Причины ложноположительных результатов могут включать:

влияние перенесённой прививки БЦЖ

погрешности в технике проведения теста

индивидуальные особенности кожи

Важные выводы

Проба Манту — это безопасный и проверенный временем способ раннего выявления туберкулёза. Несмотря на возможность ложноположительных результатов, она остаётся важным инструментом профилактики. Если у вас возникают сомнения или вопросы, всегда можно обратиться к врачу для консультации.

Уточнения

Вакцина́ция - комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний. Успешная вакцинация приводит к иммунизации.

