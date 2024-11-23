Врач рассказал, какой набор веса во время беременности считается нормальным

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Увеличение массы тела во время беременности зависит от различных факторов, включая вес растущего плода и матки, количество околоплодных вод и изменения пищевых привычек. Исходная масса тела до беременности также играет важную роль в определении нормы прибавки веса. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Тютюнник.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, CC BY-SA 2.0 Беременность

По словам врача, при исходной недостаточной массе тела допустимая прибавка веса составляет от 12,5 до 18 кг, а при ожирении — только 5-9 кг. В первом триместре беременности рекомендуется набирать не более 2 кг.

Факторы, способствующие нормальной прибавке веса: правильное питание, ограничение сладкого и солёного, адекватная физическая активность, прогулки не менее 30 минут в день и достаточное потребление жидкости, пишет Газета.Ru.

Эндокринные заболевания, такие как инсулинорезистентность, сахарный диабет и ожирение, могут привести к патологической прибавке веса и множеству осложнений для матери и ребёнка, включая ожирение, гестационный сахарный диабет, артериальную гипертензию и макросомию плода.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

