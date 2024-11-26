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Мигрень: как избавиться от боли и вернуться к нормальной жизни

3:56
Здоровье

Мигрень — это заболевание, которое затрагивает более миллиарда человек по всему миру.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM
Мигрень

Эти данные были опубликованы в 2015 году в медицинском журнале The Lancet. О том, как распознать мигрень, какие факторы могут спровоцировать приступы и как справляться с ними, рассказала врач-невролог Татьяна Попович из Клиники восстановительной неврологии.

Что такое мигрень

Мигрень — это генетическое неврологическое заболевание, сопровождающееся периодическими приступами пульсирующей, интенсивной боли с одной стороны головы. Часто её сопровождают тошнота, рвота, а также повышенная чувствительность к свету и звукам.

У некоторых людей проявления мигрени могут включать не только головную боль, но и неприятные ощущения в животе или приступы тошноты.

Иногда перед приступом возникает так называемая аура — зрительные, обонятельные, слуховые или неврологические нарушения. Она может проявляться в виде ярких пятен, ощущения жара или мелькания "мушек" перед глазами. Приступы мигрени продолжаются от 4 часов до 3 дней.

Мигрень чаще встречается у женщин. Часто это связано с колебаниями уровня гормона эстрогена, который регулирует многие процессы в организме.

Почему возникает мигрень

Научное сообщество пока не пришло к единому мнению о причинах мигрени. Однако известно, что её могут спровоцировать определённые факторы, среди которых:

  • употребление алкоголя, кофе, шоколада, сыра, орехов или цитрусов
  • гормональные изменения (например, во время менструального цикла)
  • недосыпание
  • сильные физические или эмоциональные нагрузки

Важно помнить, что эти триггеры могут проявляться индивидуально: у одних людей определённые продукты действительно вызывают приступы, у других — нет. Поэтому стоит внимательно следить за реакциями своего организма.

Как распознать мигрень

Несмотря на специфические симптомы, мигрень нельзя диагностировать самостоятельно.

Для точного диагноза важно обратиться к врачу и рассказать о всех особенностях головной боли: её характере, длительности, наличии сопутствующих симптомов, таких как тошнота или светобоязнь.

Чтобы помочь врачу, рекомендуется вести дневник мигрени. В нём следует фиксировать:

  • частоту и продолжительность приступов
  • их тяжесть и сопутствующие симптомы
  • возможные провоцирующие факторы
  • лекарства, которые вы принимали, и их эффективность

Как лечить мигрень

Лекарства позволяют купировать приступы и снизить их частоту, но полностью вылечить мигрень невозможно.

Купирование приступов

Если диагноз подтверждён, врач может назначить триптаны — препараты, которые эффективно блокируют развитие приступа. Важно принять их в первые 30 минут после появления симптомов. Лекарства бывают в виде таблеток и спреев (последние удобны для пациентов с рвотой). Однако, если боль вызвана напряжением, триптаны не помогут.

Профилактика

Если мигрень случается чаще трёх раз в месяц, потребуется профилактическое лечение. Для этого используют антидепрессанты, бета-блокаторы, антиконвульсанты и другие препараты. Эти лекарства доказали свою эффективность в уменьшении частоты приступов.

Дополнительные методики

Помимо фармакологии, врач может рекомендовать физиотерапию, массажи или когнитивно-поведенческую терапию. Эти методы дают лучший результат в сочетании с лекарственным лечением.

Народные способы, такие как пребывание в тишине и темноте, без таблеток не помогут: боль не уйдёт сама по себе.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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