Мигрень: как избавиться от боли и вернуться к нормальной жизни

Мигрень — это заболевание, которое затрагивает более миллиарда человек по всему миру.
Эти данные были опубликованы в 2015 году в медицинском журнале The Lancet. О том, как распознать мигрень, какие факторы могут спровоцировать приступы и как справляться с ними, рассказала врач-невролог Татьяна Попович из Клиники восстановительной неврологии.
Мигрень — это генетическое неврологическое заболевание, сопровождающееся периодическими приступами пульсирующей, интенсивной боли с одной стороны головы. Часто её сопровождают тошнота, рвота, а также повышенная чувствительность к свету и звукам.
У некоторых людей проявления мигрени могут включать не только головную боль, но и неприятные ощущения в животе или приступы тошноты.
Иногда перед приступом возникает так называемая аура — зрительные, обонятельные, слуховые или неврологические нарушения. Она может проявляться в виде ярких пятен, ощущения жара или мелькания "мушек" перед глазами. Приступы мигрени продолжаются от 4 часов до 3 дней.
Мигрень чаще встречается у женщин. Часто это связано с колебаниями уровня гормона эстрогена, который регулирует многие процессы в организме.
Научное сообщество пока не пришло к единому мнению о причинах мигрени. Однако известно, что её могут спровоцировать определённые факторы, среди которых:
Важно помнить, что эти триггеры могут проявляться индивидуально: у одних людей определённые продукты действительно вызывают приступы, у других — нет. Поэтому стоит внимательно следить за реакциями своего организма.
Несмотря на специфические симптомы, мигрень нельзя диагностировать самостоятельно.
Для точного диагноза важно обратиться к врачу и рассказать о всех особенностях головной боли: её характере, длительности, наличии сопутствующих симптомов, таких как тошнота или светобоязнь.
Чтобы помочь врачу, рекомендуется вести дневник мигрени. В нём следует фиксировать:
Лекарства позволяют купировать приступы и снизить их частоту, но полностью вылечить мигрень невозможно.
Купирование приступов
Если диагноз подтверждён, врач может назначить триптаны — препараты, которые эффективно блокируют развитие приступа. Важно принять их в первые 30 минут после появления симптомов. Лекарства бывают в виде таблеток и спреев (последние удобны для пациентов с рвотой). Однако, если боль вызвана напряжением, триптаны не помогут.
Профилактика
Если мигрень случается чаще трёх раз в месяц, потребуется профилактическое лечение. Для этого используют антидепрессанты, бета-блокаторы, антиконвульсанты и другие препараты. Эти лекарства доказали свою эффективность в уменьшении частоты приступов.
Дополнительные методики
Помимо фармакологии, врач может рекомендовать физиотерапию, массажи или когнитивно-поведенческую терапию. Эти методы дают лучший результат в сочетании с лекарственным лечением.
Народные способы, такие как пребывание в тишине и темноте, без таблеток не помогут: боль не уйдёт сама по себе.
Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.
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