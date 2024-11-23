Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкуснейшая запеканка из куриной печени хороша и в горячем, и в холодном виде
В Курской области археологи обнаружили уникальный кинжал III-V веков
Президент РФС пригласит главу УЕФА Александра Чеферина на матч сборной России
Десерт, который хочется повторить: клубничный торт в домашних условиях
Что делать, если ваша собака ввязалась в драку
Кривые огурцы – это не норма – вот как исправить их форму
Как сделать зимний образ элегантным с помощью шарфов и шалей
Стюардесса рассказала, как с небольшим количеством вещей создать стильный образ в отпуске
Теплица через 2 года: как сохранить поликарбонат в отличном состоянии?

Тайна выражения сосет под ложечкой — анатомия и эмоции

Здоровье

Русский язык полон ярких выражений, которые мы часто употребляем, не задумываясь о их происхождении. Однако для иностранцев такие фразы могут быть настоящей загадкой. Одно из таких устойчивых выражений — "сосет под ложечкой". Что же это значит и откуда оно появилось?

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, PDM
Боль в животе

Что такое ложечка

Выражение связано с анатомией. В старину "ложечкой" называли впадину, расположенную чуть выше живота и ниже груди. Современные анатомы называют это место эпигастрием — областью над мечевидным отростком грудины.

Кто именно ввел такое образное название, история умалчивает. Возможно, форма этой части тела напомнила нашим предкам маленькую ложку.

Почему сосет именно под ложечкой

Чтобы понять происхождение выражения, нужно обратиться к физиологии. В эпигастрии расположены важные органы: поджелудочная железа, часть желудка и нервное сплетение. Когда человек испытывает сильные эмоции, стресс или внезапный страх, активность нервной системы усиливается, стимулируя работу желудка.

Это приводит к повышению уровня соляной кислоты, что вызывает специфическое чувство пустоты или легкий дискомфорт в области эпигастрия. Эту физическую реакцию в старину описывали как "сосет под ложечкой"

Примеры ситуаций

  • Вы чувствуете это, когда лифт резко падает вниз.
  • При волнении перед важным событием.
  • В моменты сильного стресса или переживаний.
  • Сегодня выражение используется в переносном смысле, чтобы описать сильное волнение, беспокойство или даже легкое чувство голода.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа
Авто
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа Аудио 
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2
Газ
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Ракета Storm Shadow. Франко-британское оружие, которое вынуждает Россию быть начеку Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз
В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз
Последние материалы
Кривые огурцы – это не норма – вот как исправить их форму
Как сделать зимний образ элегантным с помощью шарфов и шалей
Стюардесса рассказала, как с небольшим количеством вещей создать стильный образ в отпуске
Теплица через 2 года: как сохранить поликарбонат в отличном состоянии?
Санкции и кризис поставили крест на возвращении немецких автомобилей в РФ
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Создатели этого известного мультфильма скопировали некоторые элементы и концепт Mercedes
Травмировавший Александра Овечкина хоккеист "Юты" подавлен и опустошён
OpenAI планирует выпуск браузера с ChatGPT и улучшенным поиском
Тайна выражения сосет под ложечкой — анатомия и эмоции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.