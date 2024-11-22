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Использование интернета помогает улучшить душевное здоровье пожилых людей

2:48
Здоровье

Психотерапевт Диана Генварская в разговоре с Pravda.Ru поделилась своим мнением о результатах исследования китайских ученых, которые пришли к выводу, что использование интернета способствует улучшению душевного здоровья пожилых людей.

Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону
Фото: flickr.com by freepik, PDM
Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Психотерапевт рассказала, что она видит по своим собственным родителям, что это действительно так.

"Связь с миром осуществляется не только через телефонные звонки, но и через интернет. Общение через мессенджеры, обмен фотографиями, файлами, видео и получение новой информации — всё это большое дело. Те, кто не пользуется этими возможностями, чувствуют себя оторванными от реальности и испытывают ухудшение состояния", — сказала Генварская.

При этом слишком долгое пребывание в интернете способствует ухудшению самочувствия у кого угодно, и это касается не только пожилых людей, но и всех остальных. Если человек проводит в интернете больше часа, это уже создаёт большую нагрузку на нервную систему. Поэтому важно делать перерывы, подчеркнула эксперт.

Если пожилой человек подолгу играет в онлайн-игры, тут всё зависит от вида игр, считает психотерапевт.

"Например, я играю в бридж — олимпийский вид спорта, который можно сравнить с шахматами, а иногда даже превосходить их. А вот азартные игры, конечно, не подходят для пожилых людей. Однако интеллектуальные игры, требующие аналитических навыков, это прямо очень-очень нужно людям в возрасте. Поэтому нет однозначного ответа на этот вопрос", — уточнила эксперт.

Есть правила и принципы, которых стоит придерживаться. Интернет — это важный аспект общения с предметным миром, уверена специалист.

"Человек не замыкается в себе, у него появляется новое понимание, он может пользоваться мессенджерами, получать файлы и новую информацию, не говоря уже об обмене фотографиями и сообщениями", — добавила Генварская.

Психиатр рассказала, что её отец, например, не пользуется интернетом и не хочет этого делать. По её словам, за последние несколько лет он заметно сдал, хотя всегда был интеллектуалом и академиком.

Генварская добавила, что также у них есть бабушка, которой далеко за 80, и она знает, что такое WhatsApp, YouTube и как найти нужное видео. И она чувствует себя хорошо, подчеркнула специалист.

"И это прям явная разница, понимаете? И мало того что она хорошо ориентируется, это дает ей ощущение, что она в этом мире важна, нужна и хорошо понимает. А не отстраняется от всего: ой, помогите, машите на меня, машите", — заключила психотерапевт.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.
 

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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