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Боль после массажа: норма или признак проблемы

1:44
Здоровье

Массаж может стать полезной процедурой для вашего здоровья, но только если выполнен профессионалом. Неправильная техника не только не принесет результата, но и может навредить. Чтобы избежать нежелательных последствий, важно распознать квалифицированного специалиста.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Массажист уточняет состояние здоровья

Перед процедурой хороший массажист задает вопросы о вашем самочувствии, хронических заболеваниях и возможной аллергии. Это необходимо, поскольку массаж имеет противопоказания. Если специалист не интересуется этими аспектами, велика вероятность, что он недостаточно компетентен.

Разогрев перед процедурой

В лечебном массаже важно постепенно разогреть кожу и мышцы, чтобы подготовить их к более глубокому воздействию. Процедура обычно завершается легкими поглаживаниями или похлопываниями, что способствует расслаблению.

Комфорт во время сеанса

Расслабляющий или косметический массаж приносит только приятные ощущения, но такие виды, как антицеллюлитный или баночный массаж, могут сопровождаться легким дискомфортом. Важно, чтобы вы не испытывали острой боли — это может указывать на неправильную технику.

Мышечная боль после массажа

После первых процедур возможны легкие боли в мышцах, особенно если специалист глубоко проработал ткани. Это нормальная реакция, но она должна быть кратковременной. Чтобы уменьшить дискомфорт, можно принять теплую ванну с солью или сделать растяжку.

Выбор грамотного специалиста гарантирует не только приятные ощущения от массажа, но и его реальную пользу для здоровья.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Поздняков Максим
Специализируется на выполнении классического, лечебного, вакуумно-роликового массажа, медицинского массажа спины.
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