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Энергия и здоровье: что добавить в рацион после 50 лет

2:42
Здоровье

С возрастом организм человека претерпевает значительные изменения, которые требуют особого внимания к рациону. Правильное питание позволяет сохранить здоровье, бодрость и активность, а также снизить риски возрастных заболеваний.

Средиземноморская диета
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Средиземноморская диета

Белок: фундамент здоровья

Нежирное мясо, рыба, яйца и бобовые культуры — ключевые источники белка, которые помогают поддерживать мышечную массу, укрепляют иммунитет и предотвращают остеопороз.

Овощи и фрукты: витамины и антиоксиданты

Темно-зеленые листовые овощи, богатые кальцием и железом, а также яркие фрукты и ягоды защищают клетки от старения и насыщают организм важными витаминами.

Полезные жиры: омега-3 для мозга и сердца

Авокадо, орехи, жирная рыба и оливковое масло снабжают организм незаменимыми жирными кислотами, которые поддерживают когнитивные функции и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Молочные продукты: крепкие кости и здоровый ЖКТ

Творог, сыр и кисломолочные напитки богаты кальцием и витамином D, необходимыми для укрепления костей. Ферментированные продукты улучшают работу пищеварительной системы.

Цельнозерновые продукты: энергия и стабильный сахар

Каши, бурый рис и хлеб из цельного зерна обеспечивают организм клетчаткой и сложными углеводами, способствуя поддержанию нормального уровня сахара в крови и здоровья кишечника.

Кальций: защита костей и зубов

Семена кунжута, брокколи и сардины — продукты, которые помогают восполнить запасы кальция, предотвращая остеопороз.

Магний: баланс давления и сердца

Тыквенные семечки, шпинат и миндаль богаты магнием, который регулирует давление и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин B12: поддержка нервной системы

Печень, морепродукты и мясо птицы — главные источники этого витамина, необходимого для работы нервной системы и процесса кроветворения.

Клетчатка: здоровье кишечника

Овсянка, бобовые, груши и яблоки способствуют нормализации работы кишечника, улучшению микробиома и выведению токсинов.

Питьевой режим: гидратация — основа здоровья

Чистая вода, травяные чаи и натуральные соки обеспечивают достаточную гидратацию, поддерживая эластичность кожи и работу внутренних органов.

Сбалансированный рацион после 50 лет — ключ к долгой и здоровой жизни.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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