Эксперты раскрыли причины частых пробуждений по ночам

Специалисты из медицинской группы Web MD определили ключевые причины, по которым люди могут просыпаться посреди ночи, сообщает Independent.
Согласно информации портала, на качество сна негативно влияет потребление кофеина или алкоголя во второй половине дня. Значительную роль играет и обстановка для сна. Периодические пробуждения могут быть вызваны расстройствами или проблемами со здоровьем. Кроме того, возрастные изменения, ночные смены и частые перемещения по часовым поясам способны нарушать естественный ритм сна и бодрствования.
Эксперты подчёркивают, что циклы сна состоят из лёгкого, глубокого и быстрого сна, причём в первой половине ночи преобладает фаза глубокого сна, которая обеспечивает полноценный отдых для организма.
Физиологические причины частых пробуждений включают боль, проблемы с дыханием, гормональный дисбаланс и позывы к мочеиспусканию. Психологические факторы, такие как стресс и различные психические расстройства, также могут быть причиной.
Врачи настоятельно рекомендуют придерживаться определённого режима сна и пробуждения, избегать использования электронных устройств перед сном, а также контролировать освещение, шум и комфортную температуру в спальне. Люди лучше высыпаются в прохладной комнате, чем в жаркой. Для улучшения качества сна эксперты советуют регулярно заниматься спортом и совершать прогулки на свежем воздухе.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.
Эти три дерева, популярные в ландшафтном дизайне, могут стать серьезной угрозой для участка и дома. Узнайте, какие ошибки стоит избегать.