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Эксперты раскрыли причины частых пробуждений по ночам

1:35
Здоровье

Специалисты из медицинской группы Web MD определили ключевые причины, по которым люди могут просыпаться посреди ночи, сообщает Independent.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Согласно информации портала, на качество сна негативно влияет потребление кофеина или алкоголя во второй половине дня. Значительную роль играет и обстановка для сна. Периодические пробуждения могут быть вызваны расстройствами или проблемами со здоровьем. Кроме того, возрастные изменения, ночные смены и частые перемещения по часовым поясам способны нарушать естественный ритм сна и бодрствования.

Эксперты подчёркивают, что циклы сна состоят из лёгкого, глубокого и быстрого сна, причём в первой половине ночи преобладает фаза глубокого сна, которая обеспечивает полноценный отдых для организма.

Физиологические причины частых пробуждений включают боль, проблемы с дыханием, гормональный дисбаланс и позывы к мочеиспусканию. Психологические факторы, такие как стресс и различные психические расстройства, также могут быть причиной.

Врачи настоятельно рекомендуют придерживаться определённого режима сна и пробуждения, избегать использования электронных устройств перед сном, а также контролировать освещение, шум и комфортную температуру в спальне. Люди лучше высыпаются в прохладной комнате, чем в жаркой. Для улучшения качества сна эксперты советуют регулярно заниматься спортом и совершать прогулки на свежем воздухе.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом). 

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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