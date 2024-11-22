Эти привычки разрушают мозг — избавьтесь от них сейчас

С возрастом наши когнитивные способности постепенно снижаются. Память становится слабее, а скорость мышления уже не та, что в молодости. Однако этот процесс можно замедлить. Нейробиолог Эмили Макдональд утверждает, что для этого достаточно исключить из жизни всего несколько вещей.
Долгие часы перед телевизором могут увеличить уровень кортизола — гормона стресса. Особенно вредно смотреть телевизор перед сном, так как это нарушает качество сна, который является ключевым фактором в поддержании здоровья мозга. Вместо этого лучше читайте газеты или используйте интернет-СМИ, а от просмотра фильмов ужасов, реалити-шоу и ток-шоу лучше отказаться вовсе.
Музыка оказывает мощное влияние на мозг. Она активирует нейропластичность — способность мозга адаптироваться и изменяться. Однако грустная или агрессивная музыка может ухудшить когнитивные функции, в то время как позитивные мелодии способствуют улучшению настроения и мышления.
Критика — прямой путь к стрессу. Если вы перестанете осуждать других за их недостатки, то избавитесь и от привычки судить самого себя. Это поможет снизить уровень тревожности и улучшить общее состояние.
Простые изменения в образе жизни способны оказать огромное влияние на здоровье мозга.
Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.