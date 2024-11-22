К кому обращаться при эмоциональных проблемах — к психологу или психиатру?

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для решения эмоциональных проблем важно обратиться к специалисту, который сможет подобрать подходящий подход и методы работы. Психолог и психотерапевт занимаются разными аспектами ментального здоровья, и выбор между ними зависит от характера и степени сложности ваших проблем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина у психолога

Как рассказал специалист Московской службы психологической помощи столичного Дептруда и соцзащиты населения Денис Хакимов,

психолог — это специалист с профильным образованием, который помогает справиться с жизненными трудностями, связанными с эмоциями, мыслями и поведением. Психологи работают с насущными ситуациями, вызывающими дискомфорт, тревогу или стресс.

"Психологи помогают через беседу, различные техники и упражнения, направленные на осознание проблем и поиск путей их решения. Они не применяют медикаменты и опираются на разговорную терапию и методы коррекции поведения", — сказал Хакимов.

Психотерапевты имеют более широкий круг компетенций и могут помочь при тяжёлых эмоциональных состояниях, таких как депрессия, тревога, панические атаки и сложности в адаптации и самоидентификации. Как сообщает сайт Москва 24, они специализируются на различных психотерапевтических направлениях, таких как когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ, гештальт-терапия и другие.

Выбор между психологом и психотерапевтом зависит от вашей конкретной ситуации и потребностей. Если вам нужно справиться с текущими трудностями и стрессом, психолог может быть более подходящим вариантом. Если же вы испытываете серьёзные эмоциональные проблемы, обратитесь к психотерапевту для получения профессиональной помощи и поддержки.

Уточнения

Психо́лог (др.-греч. ψυχή — душа, λόγος — знание) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи.



Психиатри́я (от др.-греч. ψυχή — «дух», «душа», «характер»; + др.-греч. ἰατρεία «лечение», «исправление», «приведение в исходное состояние», далее от ἰατρός «врач») — отрасль клинической медицины, изучающая психические расстройства через призму методологии медицины, методы их диагностики, профилактики и лечения.

