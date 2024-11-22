Диетолог рассказала, какие продукты стоит включить в рацион зимой

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В осенне-зимний период в ежедневный рацион стоит включить такие продукты, как печень, сельдь, брокколи и нут, уверяет врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова, эксперт сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер".

Фото: flickr.com by Джо Гурман, CC BY 2.0 Печень с луком

Нутрициолог рекомендует начинать день с завтрака, богатого белком, сложными углеводами и полезными жирами. Эксперт предупреждает, что если игнорировать завтраки, то можно спровоцировать развитие ожирения, а также авитаминоз.

Также не стоит пить натощак черный кофе с молоком, чтобы не повысить резко сахар в крови. На обед лучше приготовить тыквенный суп-пюре. Вариант для ужина — блюда с рыбой. Лучше всего выбрать сельдь или скумбрию.

Также врач рекомендует включать в рацион субпродукты, например, печень, почки или язык, они богаты полезными микроэлементами и витаминами, столь необходимыми зимой.

Также диетолог напомнила, что сейчас стоит отдавать предпочтение тёплым блюдам, даже овощные салаты можно заменить на альтернативные теплые варианты.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

